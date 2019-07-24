整頓國安體系 邱國正臨危受命救火

（中央社記者游凱翔台北24日電）退輔會主委邱國正將接任國安局長，陸軍出身的他治軍嚴謹，在蔡政府任內先後歷經參謀總長、退輔會主委等要職，主委任內處理棘手的年金改革，作風正派、認真，深獲高層信任，此時接任局長一職，可說是臨危受命，挑戰艱鉅。

國安局人員涉及藉總統出訪勤務，走私達9800條菸品，引起人事地震。國家安全局長彭勝竹22日請辭獲准，總統府下午宣布，遺缺由行政院國軍退除役官兵輔導委員會主委邱國正接任。

今年66歲的邱國正學經歷完整，就讀陸軍官校65年班、陸院78年班、戰院84年班、美戰院88年班，歷任作戰及計畫參謀次長室次長、陸軍第六軍團指揮官、後備司令部司令、國防大學校長和國防部軍備副部長、參謀總長、退輔會主委等職務，是首位獲選進入美國戰爭學院名人堂的中華民國軍官。

邱國正帶兵一板一眼，雖曾被批評專門在意「頭皮」和「草皮」等小事，但無損外界對他治軍嚴謹、嚴以律己的肯定。

民國105年年底出任參謀總長，106年4月屆齡退伍，退伍後的邱國正生活相當簡樸，最大的重心就是逗弄年幼的小外孫，是個標準的「慈祥爺爺」，完全不見帶兵的霸氣，甚至還曾被拍到穿著昔日國軍公發的布鞋逛街、搭捷運，可見他低調簡樸的作風。

總統蔡英文上任後，為了避免年金破產，大力推動年金改革，其中又以軍人年金改革最為棘手，為了尋覓能與退伍軍人溝通的橋梁，蔡政府再度延攬邱國正擔任退輔會主委，協助推動年改政策。

知情人士說，邱國正在主委任內身段柔軟，為了與退伍軍人溝通，與「八百壯士」等退伍軍人團體會面無數次，也不斷強調會維護軍人的權利，雖然無法全數獲得退伍軍人的同意，但也將阻力降到最小，獲得高層信任。

如今國安局爆出軍官走私菸品風波，邱國正再度臨危受命，扛下救火任務。

國安局是由軍、警、文職人員所組成的單位，必須經常溝通協調，加上國安體系接連出包，被各界認為是長年積弊，接下來是大選年，國安局肩負維安重任，以及面對中共對台進逼，都是身為情報龍頭的國安局艱鉅挑戰。（編輯：林興盟）1080724