時力欲修法禁帶職參選 綠認為可討論藍反對

（中央社記者劉冠廷台北9日電）時代力量立委徐永明今天表示，9月新會期開議，他會正式提出禁止「帶職參選」的修法，建立規範，讓台灣民主長治久安；但國民黨立法院黨團持反對態度，民進黨團則認為可以討論。

徐永明今天透過臉書指出，台北市長柯文哲對於要不要參選總統還沒把話說死，但也承認「一天只有24小時，哪有可能要當市長，又要當總統參選人」。既然如此，若柯文哲最後決定參選，務必先辭去市長一職，別打臉自己說過的話。

徐永明說，立法院9月開議後，他將正式提出禁止帶職參選的修法。不是為了卡韓或卡柯，兩位市長可以去選總統，但登記前必須先辭市長。唯有建立「不帶職參選」的規範，讓政治人物負起責任，台灣民主才能長治久安。

對於能否帶職參選的議題，民進黨團書記長李俊俋下午向中央社記者表示，這在選罷法的修正可以討論，黨團目前沒有特定立場，也尚未針對此事做討論，但民進黨過去是曾有這樣的規定，就是所謂的二分之一條款。

李俊俋說，二分之一條款就是職務的任期未過半前不能辭職、不能去選其他的職務，這在過去是有這樣的規定，但後來因為前總統陳水扁在台北市長落選後要選總統，就把這規定從黨章中拿掉，因此現在沒有這規定；但他認為，這是可以討論的，因為除了涉及帶職參選外，也關係到選舉補助款的問題。

李俊俋表示，有關選舉補助款的部分，選上市長後的任期是4年，但做不到一年就要走了，但補助款已經領走了，因此這部分都應一併在選罷法的修正中討論，如果時代力量有提案，大家就來討論。

國民黨團總召曾銘宗則說，尊重時代力量的提案，但他認為，時代力量會這樣提案，是為了自身的政黨利益，因此國民黨團會全力反對。

曾銘宗表示，帶職參選有優點也有缺點，在民主的台灣，就留給當事人做選擇，同樣的，因為民主，帶職參選對於候選人到底是有利還是不利，就留給選民做最後的決定。（編輯：李信寬）1080809