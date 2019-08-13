國民黨14日議決開除陳宏昌 並將查楊秋興案

（中央社記者王承中台北13日電）國民黨考紀會主委魏平政今天表示，明天上午考紀會將審議國民黨中評委陳宏昌違紀案，應會尊重地方黨部開除黨籍的決議，下午送中常會處理；也請地方黨部對前高雄縣長楊秋興批韓進行調查。

國民黨中評委陳宏昌日前公開支持總統蔡英文站台又發言批評國民黨提名總統參選人韓國瑜，國民黨新北市黨部決議開除黨籍，送交國民黨考紀委員會議決，而韓國瑜競選總部也要求陳宏昌收到存證信函後3天內公開道歉，否則提加重誹謗等罪究責。

此外，過去曾力挺韓國瑜參選高雄市長的楊秋興昨天也在臉書上發文批韓國瑜「既不賢又不信不睦」，還指出小三、酗酒、夜店是現在進行式，怎麼告陳宏昌。

國民黨中常委姚江臨下午受訪表示，他已跟黨中央反映，現在正在進行總統選舉的時段，如果有黨員對於黨所提的總統參選人有所污衊，一定要開除黨籍。但楊秋興的狀況跟陳宏昌不同，楊並未幫蔡總統助選，請國民黨高雄市黨部盡快調查出結果。

國民黨副發言人洪于茜告訴中央社記者，楊秋興確實有國民黨籍，對於楊秋興的言論，目前由高雄市黨部了解中。

魏平政受訪指出，明天上午將召開中央考紀會，處理陳宏昌的違紀案，如果在程序、事項上沒有什麼問題，預料會尊重地方黨部的決議，希望上午開完會後，下午就可送交中常會處理，對於嚴明黨紀做宣示的效果。

針對楊秋興部分，魏平政表示，請高雄市黨部做基本的調查，畢竟黨章、國民黨黨員違反黨紀處分規程規定，要開除黨籍必須要先由所屬黨部審議完後，送交中央考紀會議決，並報請中常會通過，不是想開除就開除，必須要顧及法律正當程序。（編輯：郭萍英）1080813