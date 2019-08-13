更多編輯台推薦新聞：
港黑衣女子眼睛受傷成焦點 肇因成羅生門
兩岸

港黑衣女子眼睛受傷成焦點 肇因成羅生門

中國網友胃口被養大 索討來自牆外的道歉
兩岸

中國網友胃口被養大 索討來自牆外的道歉

二戰關鍵戰場 太平洋島國成美中較勁新舞台
國際

二戰關鍵戰場 太平洋島國成美中較勁新舞台

專訪／催生太陽光電 龔明鑫：11月起落實三級協調機制
產經

專訪／催生太陽光電 龔明鑫：11月起落實三級協調機制

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
中共官媒公布反送中頭目名單 黃之鋒黎智英等入列
首頁 / 重點新聞

國民黨14日議決開除陳宏昌 並將查楊秋興案

最新更新：2019/08/13 16:30
國民黨考紀會主委魏平政表示，14日上午考紀會將審議國民黨中評委陳宏昌（左）違紀案，應會尊重地方黨部開除黨籍的決議，下午送中常會處理；也請地方黨部對前高雄縣長楊秋興（右）批韓進行調查。（中央社檔案照片）
國民黨考紀會主委魏平政表示，14日上午考紀會將審議國民黨中評委陳宏昌（左）違紀案，應會尊重地方黨部開除黨籍的決議，下午送中常會處理；也請地方黨部對前高雄縣長楊秋興（右）批韓進行調查。（中央社檔案照片）

（中央社記者王承中台北13日電）國民黨考紀會主委魏平政今天表示，明天上午考紀會將審議國民黨中評委陳宏昌違紀案，應會尊重地方黨部開除黨籍的決議，下午送中常會處理；也請地方黨部對前高雄縣長楊秋興批韓進行調查。

國民黨中評委陳宏昌日前公開支持總統蔡英文站台又發言批評國民黨提名總統參選人韓國瑜，國民黨新北市黨部決議開除黨籍，送交國民黨考紀委員會議決，而韓國瑜競選總部也要求陳宏昌收到存證信函後3天內公開道歉，否則提加重誹謗等罪究責。

此外，過去曾力挺韓國瑜參選高雄市長的楊秋興昨天也在臉書上發文批韓國瑜「既不賢又不信不睦」，還指出小三、酗酒、夜店是現在進行式，怎麼告陳宏昌。

國民黨中常委姚江臨下午受訪表示，他已跟黨中央反映，現在正在進行總統選舉的時段，如果有黨員對於黨所提的總統參選人有所污衊，一定要開除黨籍。但楊秋興的狀況跟陳宏昌不同，楊並未幫蔡總統助選，請國民黨高雄市黨部盡快調查出結果。

國民黨副發言人洪于茜告訴中央社記者，楊秋興確實有國民黨籍，對於楊秋興的言論，目前由高雄市黨部了解中。

魏平政受訪指出，明天上午將召開中央考紀會，處理陳宏昌的違紀案，如果在程序、事項上沒有什麼問題，預料會尊重地方黨部的決議，希望上午開完會後，下午就可送交中常會處理，對於嚴明黨紀做宣示的效果。

針對楊秋興部分，魏平政表示，請高雄市黨部做基本的調查，畢竟黨章、國民黨黨員違反黨紀處分規程規定，要開除黨籍必須要先由所屬黨部審議完後，送交中央考紀會議決，並報請中常會通過，不是想開除就開除，必須要顧及法律正當程序。（編輯：郭萍英）1080813

延伸閱讀
楊秋興指酗酒 韓國瑜駁不實指控陳宏昌擁地方實力卻與藍漸行漸遠 終因批韓被鍘陳宏昌：未批韓挺英 韓國瑜來參香也歡迎韓競總限陳宏昌3天內道歉 否則提告加重誹謗
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報