政治獻金買酒 韓國瑜競總：照規定如實申報

（中央社記者王淑芬高雄14日電）「政治獻金公開查閱平台」揭露高雄市長韓國瑜去年收到政治獻金約新台幣1.3億元，其中有44萬餘元買酒，令人好奇。韓國瑜競選總部發言人何庭歡今天說，一切按照規定如實申報。

監察院建置「政治獻金公開查閱平台」今天上線，上網可查參選人政治獻金收支細項，有關韓國瑜去年九合一選舉收到政治獻金約1.3億元，巨額政治獻金如何支出令人好奇，其中宣傳、購買酒類等特別受關注。

韓國瑜競總申報資料中，買酒共9筆，其中8筆項目是「飲料（酒）」，還有另外一筆是直接註明「金門高梁」。

何庭歡下午在國民黨高雄市黨部，回應韓國瑜被爆料在峇里島打麻將、政治獻金購酒等事，她說明指出，一切按照規定如實申報，任何申報都有正當名目。

還有報導指現任高雄市觀光局長潘恆旭曾任總經理的旭創意有限公司也有2000萬元，用於「委託辦理研究、評估、調查、設計或規劃支出」，何庭歡說，是委託行銷公關公司進行宣傳的委託費用。

有關韓國瑜在峇里島度假打麻的新聞被披露後，韓國瑜對記者說，就是坐下來摸一摸，不是賭錢，他還說「不得不合理的猜測，是不是自己選上市長之後就一直被『跟監』」。

何庭歡說，可能韓國瑜覺得當上市長之後，好像無時無刻都會有人關注他在做什麼，當然他就會有像那樣的發言。

韓國瑜被提名參選總統後，面臨了黨內整合的問題，近來又接連被同志批評「吃喝玩樂、玩女人」、「小三、酗酒、夜店是現在進行式」，媒體報導韓國瑜晚上將和黨主席吳敦義商討未來選戰事宜。

何庭歡說，目前並不清楚將再了解。（編輯：翁翠萍）1080814