OTT發展帶動有線電視剪線潮 1年蒸發14萬戶

（中央社記者吳柏緯台北17日電）OTT間的戰況激烈，有線電視的剪線潮也持續加溫。根據統計，今年第2季全台有線電視收視戶為501萬4331戶，較第1季減少3萬戶，若與去年同期相比，約有14萬戶退訂有線電視。

國家通訊傳播委員會（NCC）平台事業管理處副處長蔡國棟告訴中央社記者，有線電視面對網路平台、OTT業者的競爭，用戶下降確實成為一個趨勢。

NCC近日公布今年第2季的有線電視統計數據，顯示截至今年6月底，全台的有線電視用戶已經降到501萬4331戶，差點無法守住500萬大關，有線電視的涵蓋率為57.12%。

若比較與今年第1季的差異可以發現，第1季全台用戶數為504萬2022戶，3個月間就有近3萬戶退訂有線電視；若進一步比較去年第2季的狀況，當時總計有515萬6824戶，換言之，台灣的有線電視收視戶在近一年間就蒸發了約14萬戶。

若照此趨勢，可能在今年第3季時，台灣的有線電視用戶就會再度回到4字頭。蔡國棟分析，過去有線電視用戶也曾經跌到4字頭，不過隨著有線電視全面數位化所帶來的紅利，將用戶數重新帶回500萬以上。

他認為，危機也是轉機，有線電視業者應該藉此機會強化加值服務、加強與OTT的合作，例如多系統業者（MSO）台數科與凱擘都和OTT業者合作推出新的服務，提供更好的內容與收視體驗，藉此將用戶留住。

OTT是Over-The-Top的縮寫，泛指將內容與服務架設在網路之上，供用戶使用的行為。例如影視平台Netflix、KKTV、愛奇藝，都屬於OTT。（編輯：林興盟）1080817