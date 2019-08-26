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顏清標姪子輕生 檢警將透過手機釐清案情

最新更新：2019/08/26 16:14

（中央社記者趙麗妍台中26日電）鎮瀾宮董事長顏清標的姪子在立委顏寬恒、台中市議會副議長顏莉敏聯合服務處輕生，顏寬恒、顏莉敏今天發布聲明指出，顏男生前無異狀，檢警將透過顏男的手機來釐清案情。

據了解，輕生的顏姓男子為顏清標第5個弟弟的兒子，因父親早逝由伯父顏清標拉拔長大，長年居住在顏家位於沙鹿區正義路的服務處樓上。顏男今天中午被家人發現時，已無生命跡象，身上出現屍斑，家屬表示不用送醫。

顏寬恒、顏莉敏下午發表聯合聲明指出，所有親朋好友聽聞消息都感到十分震驚與悲慟，由於顏男生前工作正常，也沒有異狀，昨天還與家人一起去吃冰，看起來都很正常，疼愛他的親友長輩到目前為止都無法接受為何會發生這種事。

聲明表示，全案現交由檢警釐清案情，希望可以透過顏男的手機瞭解原因。由於考量家中尚有年邁長者，擔心不能接受事實而影響其情緒與身心，希望媒體朋友能夠體諒家屬心情，也讓家屬能夠平靜地繼續辦理後續事宜。

顏男工作場所的同仁得知後，除震驚外，也感到哀傷。案發現場並未發現遺書，確切死因，有待檢警調查釐清。（編輯：戴光育）1080826

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