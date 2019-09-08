陳水扁出席台灣國餐會上台致詞 中監調查再處置

前總統陳水扁（前右3）8日晚間在台中出席908台灣國募款餐會，會中不僅上台致詞，還為一邊一國行動黨拉票，對此，台中監獄表示，需要調查了解釐清，才能進行後續處置。中央社記者郝雪卿攝 108年9月8日

（中央社記者郝雪卿、葉素萍台中8日電）前總統陳水扁今晚出席908台灣國募款餐會時上台致詞，還為一邊一國行動黨拉票。台中監獄表示，需要調查了解釐清，才能作出後續處置。

陳水扁晚上到台中市北區海灣藝術酒店出席908台灣國募款餐會，目前保外就醫的陳水扁，雖然獲准出席活動，但中監也設下「四不」原則，包括不上台、不演講、不談政治、不接受媒體採訪等，而陳水扁則在會中上台致詞表示，要將5年來首次上台致詞獻給908台灣國。

陳水扁指出，「台中那個鬼地方」昨天打電話給他，准許他出席台灣國餐會，但必須遵守「四不」原則，如果要唱歌，只能在台下站在肥皂箱上唱，但他今天不唱歌，也不站在肥皂箱，而是正式上台。

陳水扁說，叫他不能演講談政治，不然要講什麼，他的職業就是政治，一定要講政治，一定要講感謝的話，大家都是他的恩人，從土城到台中監獄，非常感謝志工1年7個月風雨無阻給他送餐。

陳水扁在會中也為一邊一國行動黨拉票，他表示，一邊一國行動黨要在下屆選舉時得到100萬票，才能有3席不分區立委，「如果拿不到100萬票、拿不到3席」，明年他不是沒面子再參加餐會，他恐怕會「見笑死」。

陳水扁表示，他踩紅線違反四不沒關係，大家一定要加油。

對於陳水扁今晚上台致詞一事，台中監獄表示，陳水扁事前有依規定提出申請，中監也准予參加，但要求須遵守相關規定；是否違反規定，需要調查了解釐清，才能作出後續處置。（編輯：唐聲揚）1080908