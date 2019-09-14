台南一片綠油油 洪秀柱挑戰王定宇掀藍綠大戰

（中央社記者陳俊華、蘇龍麒台北14日電）台南市向來是綠營票倉，自第7屆起5席立委全是民進黨籍，明年第10屆立委選舉受選區重劃影響，台南市由5席增為6席；國民黨前主席洪秀柱南下參選，挑戰本屆立委選舉全台第一高票王定宇，成為焦點。

第10屆立委選區重劃，台南市及新竹縣各增加一席，高雄市及屏東縣各減少一席。台南市增為6席立委，新增第4選區。

從第7屆立法委員實施單一選區兩票制後，台南的5席立委，一向都是由民進黨囊括，到第9屆立委為止，都是呈現一片「綠油油」的狀況。

台南市第1選區包括後壁區、白河區、北門區等，在現任民進黨立委葉宜津初選落敗後，由連任議員失利的賴惠員代表民進黨參選，對上國民黨提名2018年參選議員獲得最高票的蔡育輝。地方人士指出，蔡育輝去年拿下2.1萬票，比賴惠員多了1萬票，加上賴惠員仍有黨內整合問題，挑戰不小。

不過，不願具名的立委分析，議員選舉不同於立委選舉，屆時將會回歸到藍綠對決，而候選人的個人經營、魅力，與民眾的喜好度，也都會有影響，勝敗仍難定論。

台南市第2選區包括七股區、佳里區、麻豆區等，由今年初補選當選的民進黨立委郭國文，對上地方實力雄厚的前台南縣長李和順之子李武龍。外傳去年參與補選落敗的陳筱諭可能加入民眾黨參選，將再度形成「三腳督」，對郭國文來說仍是一場硬仗。

台南市第3選區（北區、安南區）則是民進黨立委陳亭妃將爭取連任，對上國民黨提名的里長童小芸。綠營地方人士分析，陳亭妃基層實力雄厚，選情狀況穩定。

台南市第4選區（永康區、新化區、新市區）是這次新增加的選區，將由民進黨市議員林宜瑾對上國民黨市議員林燕祝，形成「雙姝對決」。地方人士分析這是場五五波的硬仗。台南市永康區是這個選區的票倉，裡面有不少眷村，有利於藍營，但林宜瑾在地耕耘二十多年，實力也不容小覷。

台南市第5選區包括安平區、中西區、南區等，尋求連任的民進黨立委林俊憲對上國民黨市議員蔡淑惠。地方人士分析，林俊憲的論述能力與表現都沒話說，組織盤、選民結構偏綠，都對林俊憲有利。

台南市第6選區包括仁德區、歸仁區、關廟區等，這屆立委選舉全國最高票的民進黨立委王定宇爭取連任，國民黨提名前主席洪秀柱，是台南最具看頭的戰區。綠營地方人士指出，王定宇是外省二代，雖然外界多解讀他為獨派，但是在選區經營上兼顧不同族群，中間偏綠的選民，王定宇都能夠掌握到。

洪秀柱是國民黨前主席、曾獲提名參選總統，但後來遭換將，除了政壇資歷深厚外，她最受矚目的就是主張「一中同表」，被外界賦予統派標籤，而王定宇則被視為獨派，讓台南第6選區成為另類「統獨大戰」。

去年九合一選舉民進黨大敗，黨內對明年選舉戒慎恐懼，但今年初台南補選，民進黨擋住高雄市長韓國瑜掀起的「韓流」過關，評估立委選情回穩。一位不願具名的立委表示，這次選戰對民進黨來說不好選，但所幸近期「韓流」降溫，對民進黨選情也較有利。（編輯：紀淑芳）1080914