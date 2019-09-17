謝淑薇逆轉前球后 泛太平洋女網賽闖進16強

謝淑薇（左）17日在泛太平洋女網賽女單首輪再寫驚奇，逆轉前世界球后、西班牙名將蒙奎露薩，收下16強門票。（圖取自twitter.com/torayppo）

（中央社記者黃巧雯台北17日電）台灣網球一姐謝淑薇今天在泛太平洋女網賽女單首輪再寫驚奇，3比6、7比6（7比1）、6比1逆轉前世界球后、西班牙名將蒙奎露薩，收下16強門票。

世界排名33的謝淑薇上週在廣島女網賽8強止步，無緣衛冕，本週繼續留在日本，轉戰在日本大阪舉行、總獎金82萬3000美元（約新台幣2571萬元）泛太平洋女網賽。

謝淑薇今天首輪強碰前世界球后、西班牙名將蒙奎露薩（Garbine Muguruza），兩人去年曾在澳洲網球公開賽女單第2輪交手，當時謝淑薇以直落二勝出。

謝淑薇開賽發球局失守，儘管在第6局回破，扳成3比3平手，但盤末再度陷入亂流，兩度遭破發，首盤以3比6讓出。

次盤盤中陷入破發大戰，謝淑薇盤末驚險化解對手賽末點，將戰局逼近搶七，在搶七大戰中，更一口氣連拿6分，以7比6（7比1）拿下第2盤。

謝淑薇決勝盤儘管開賽發球局遭破，但第2局同樣回破扯平，並再一鼓作氣連保帶破、連拿6局，以6比1獲勝，闖進16強。

謝淑薇本週單雙打分頭出擊，雙打將與妹妹謝語倢搭檔，首輪將出戰波蘭選手羅索絲卡（Alicja Rosolska）與烏克蘭選手恩絲杜絲卡（Dayana Yastremska）所組成的歐洲聯軍。（編輯：張雅淨）1080917