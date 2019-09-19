尹衍樑36歲兒子代理南山人壽董事長 金管會要面試

（中央社記者劉姵呈台北19日電）南山人壽境界系統出包，遭金管會下令董事長停職2年，南山人壽今天發布重訊，代理董事長將由大股東尹衍樑兒子、年僅36歲的尹崇堯接手；保險局表示，南山必須再提董事長資格與資歷來認定，可能還要面試。

南山人壽今天發布重大訊息指出，今天接獲金融監督管理委員會在9月17日處分書，將暫停杜英宗董事及董事長職務2年，並自處分書送達隔天起生效。南山人壽表示，董事會決議將於杜英宗停止職務期間，由尹崇堯董事代理董事長一職。

保險局局長施瓊華表示，董事長職務是採取事後審查，不過尹崇堯當過3年南山董事，算是符合專業資格，但因南山人壽是「特殊公司」，保險局可能還要面試。

施瓊華表示，針對特殊公司，或是專業資格較模糊的推選人選，金管會可能還是會請來面試；一般來說，只要公司董事會推選出代理董事長後，就可以直接代理職務，因此不會有空窗期，若金管會認為資格不符，會再請董事會換人。

南山人壽也在同一時間同步發表聲明，董事會決議將由尹崇堯董事代理董事長一職，代理期間自9月20日起為期2年，且尹崇堯服務於南山人壽3年期間，除擔任董事長特助一職，並歷任商品部、精算部及客戶服務等部門，透過參與跨部門會議與專案執行，熟悉公司內部管理與實務運作。

南山人壽也指出，尹崇堯擁有牛津大學博士及碩士學位，現任南山人壽董事、南山產物董事、潤泰全球董事、潤泰創新董事、潤泰精材董事、潤弘精密董事；南山人壽也將遵照主管機關指示，回歸專業經理人經營。

南山人壽自去年9月境界系統上線後，頻頻出現保單停效、投資型保單下錯單等情況，17日遭金管會重罰3000萬元，並下令南山人壽董事長杜英宗停職2年，且停職期間也不得領取任何形式的報酬及福利。（編輯：林淑媛）1080919