外交部固邦交 索吉兩國原預算擬增援其他友邦

（中央社記者侯姿瑩台北22日電）太平洋島國索羅門群島、吉里巴斯接連與台灣斷交。對於外交部原已編列的109年度預算，知情人士今天說，為加強鞏固邦誼，將考量增加對援助友邦的資源，因此將維持原編列的預算額度。

外交部109年度預算8月底送至立法院，正待立法院審議通過。不料，過去一週內，原太平洋友邦索羅門群島、吉里巴斯接連與台灣斷交。

索、吉兩國與台斷交後，原本編列的預算將如何處理，外交部對此表示，中國政府為影響台灣大選、轉移國際間對其內政及人權問題的注意力，已斥資鉅額成本在短期內奪取台灣友邦，預計在未來也將持續增強打壓台灣在國際場域生存空間的力度。

因此，外交部指出，為妥善因應中國挖角友邦的圖謀，穩定友邦與台灣維持關係的信心，未來除將強化與友邦之間既有的合作交流計畫，更將依友邦需求，共同研商擴展合作領域並研提新計畫，深化雙邊互惠互利關係。

知情人士並透露，4個太平洋友邦中，諾魯與吐瓦魯已選出新任領導人，馬紹爾群島及帛琉也將舉行大選，應準備相關資源，嚴密慎防友邦新政局變化。外交部將考量增加對援助各友邦的資源，因此將維持原編列預算額度，規劃將原本有關索羅門群島、吉里巴斯的預算用於其他友邦。

109年度外交部主管預算編列新台幣282.15億元（包括領事事務局與外交學院預算），較108年度增加22.77億元，外交部解釋，主要是增列國際合作援外經費。

外交部說明，為因應中國對台灣友邦的利誘、外交局勢的變化等，增列的預算將用於執行台灣與友邦的雙邊合作項目，協助建構友邦能力、增進兩國邦誼、防堵中國不當滲透，並藉強化多邊合作機制，鞏固區域間國家與台灣的情誼與合作。

其中，「國際合作及關懷」預算編列116.94億元，較108年度增加21.25億元。外交部說明，加強雙邊及多邊合作的部分，增加19.54億元，主要是增列透過雙邊合作計畫及對國際組織機構的協助，提供友邦國家各項基礎及民生建設、教育訓練及實物捐助等合作計畫所需的經費。

另外，駐外技術服務增加1.42億元，外交部對此表示，主要是增列駐外技術團等經費、辦理外交替代役及大專青年海外技術實習服務計畫等經費，還有辦理研發私部門參與及創新計畫、與國際組織及友好國家合作經費等。（編輯：楊凱翔）1080922