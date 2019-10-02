兄弟爭經營權傳染黑 長榮盼查明真相維護商譽

媒體報導長榮集團內部因爭經營權染黑，長榮集團2日發布聲明指出，報導所提案件都已進入司法程序，訴訟案件未影響集團各公司經營運作。（中央社檔案照片）

（中央社記者潘羿菁台北2日電）長榮集團今天發布聲明指出，雜誌媒體報導家族訴訟事件中所提案件皆已進入司法程序，目前集團各公司皆由專業經理人帶領，訴訟案件並未影響集團各公司經營和運作。

鏡週刊報導，長榮集團內部因爭經營權染黑，不僅高層遭槍擊、恐嚇，大房三子張國政親家被拘提。長榮集團上午發出聲明表示，有關雜誌媒體報導家族訴訟事件，內容中所提案件皆已進入司法程序，是非曲直將靜待司法機關的審理結果。

同時，目前集團各公司皆由專業經理人帶領，且秉持公司治理原則，訴訟案件並未影響集團各公司經營和運作。

長榮集團強調，長榮集團一向正派經營，張榮發基金會也一直秉持創辦人張榮發總裁回饋社會的理念，持續從事各項慈善公益事務，若有心人士企圖以暴力或威嚇手段干預集團公司經營權，甚至張榮發基金會管理權，破壞長榮集團形象，長榮將予以強烈譴責，也希望相關主管機關能夠查明真相以維護集團聲譽。（編輯：林孟汝）1081002