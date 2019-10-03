日月光投控 發行3億美元綠色國際債券

（中央社記者韓婷婷台北3日電）日月光投資控股今天發行3億美元綠色國際債券並在櫃買中心開始櫃檯買賣，日月光投控綠色債由北富銀、富邦證主辦承銷。

櫃買中心表示，日月光投控綠色債為國內民營生產事業發行的首檔外幣計價綠色國際債券，也是繼遠東新世紀、長榮海運及奇美實業後，國內第4家民營生產事業發行綠色債券，為綠色債券市場再添新氣象。

債券分為3年期2億美元及5年期1億美元，發行利率分別為2.15%及2.5%。

這次所募集資金，將全數用於其子公司（日月光半導體製造）的綠建築、工廠能源節約及水資源回收等綠色專案，且經外部認證機構的評估，其同時符合「再生能源及能源科技發展」、「能源使用效率提昇及能源節約」、「溫室氣體減量」、「廢棄物回收處理或再利用」、「生物多樣性保育」、「污染防治與控制」及「水資源節約、潔淨或回收循環再利用」等多項綠色投資計畫類別，估計每年將可減少約28萬公噸的二氧化碳當量。

北富銀表示，綠色經濟轉型為當前全球企業發展高度關注的議題，綠色債券亦成為全球債市的重要增長來源。

櫃買中心指出，台灣綠色債券目前已累計發行32檔，金額達新台幣738億元，後續仍有本國銀行、國營事業及外國離岸風電開發商規劃發行中，預估年底前綠色債券發行規模將可突破900億元。（編輯：蘇志宗）1081003