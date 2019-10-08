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體操世錦賽 李智凱唐嘉鴻闖進全能單項決賽
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體操世錦賽 李智凱唐嘉鴻闖進全能單項決賽

最新更新：2019/10/08 09:09
中華男子體操代表隊在世界體操錦標賽成隊資格賽繳出250.093分，排名第8，收下決賽與奧運門票，而陣中成員李智凱（右2）和唐嘉鴻（左1）也大有斬獲，在全能和單項都闖進決賽。（圖取自twitter.com/gymnastics）
中華男子體操代表隊在世界體操錦標賽成隊資格賽繳出250.093分，排名第8，收下決賽與奧運門票，而陣中成員李智凱（右2）和唐嘉鴻（左1）也大有斬獲，在全能和單項都闖進決賽。（圖取自twitter.com/gymnastics）

（中央社記者黃巧雯台北8日綜合報導）中華男子體操代表隊在世界體操錦標賽成隊資格賽繳出250.093分，排名第8，收下決賽與奧運門票，而陣中成員李智凱和唐嘉鴻也大有斬獲，在全能和單項都闖進決賽。

2019世界體操錦標賽在德國斯圖加特舉行，隨著凌晨男子資格賽告一段落後，團體和個人全能、單項決賽名單也揭曉。

中華男子體操代表隊今年由唐嘉鴻、徐秉謙、李智凱、蕭佑然、游朝偉組隊征戰世錦賽，並在團體資格賽打頭陣，最終以250.093高分，排名第8，不但確定獲得4張成隊奧運門票外，同時還闖進世錦賽決賽。

李智凱、唐嘉鴻這次在6個單項都有出賽，各以84.481分、82.763分，在個人全能項目分居第7、14，獲得決賽資格。

除此之外，李智凱在擅長的鞍馬項目，以14.966分，排名第3，與排名第6的蕭佑然雙雙獲得決賽門票，而唐嘉鴻在單槓項目表現亮眼，拿下高分14.933分，同樣晉級決賽。（編輯：張銘坤）1081008

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