立院初審中選會人事同意權案 提請院會處理

中選會委員被提名人東吳大學政治學系特聘教授兼人文社會學院院長黃秀端（右起）、內政部常務次長邱昌嶽、高雄大學財經法律學系教授陳月端、政治大學政治學系副教授林超琦及成功大學政治學系副教授蒙志成等5人，14日在立法院出席人事審查會。中央社記者施宗暉攝 108年10月14日

（中央社記者陳俊華台北14日電）立法院內政、司法及法制委員會今天聯席審查中選會委員人事同意權案，內政委員會召委、民進黨立委李俊俋表示，人事同意權案審查完竣，無異議通過，將提請院會處理。

中選會委員目前出缺1人、4人將於11月3日任期屆滿。行政院8月提名東吳大學政治學系特聘教授兼人文社會學院院長黃秀端、內政部常務次長邱昌嶽、高雄大學財經法律學系教授陳月端、政治大學政治學系副教授林超琦及成功大學政治學系副教授蒙志成等5人為中選會委員。

民進黨立委呂孫綾質詢時指出，去年九合一選舉發生邊投票邊開票的情況，非常不妥，造成許多選舉不公的輿論，詢問中選會如何改善。

中選會選務處長謝美玲答詢時表示，中選會朝分流方式，調降每個投票所的選舉人數，並增設投票所，人數較多的投票所，則會有2處領票處來分散人流；在超過投票時間的下午4時後，也會有警衛站在排隊隊伍末端。

黃秀端則說，這次大選公投跟選舉已經分開，以後要發生像上次那樣的狀況，「應該是比較不可能」，事前要盡量避免，有狀況要立刻應變。

邱昌嶽在答復民進黨立委吳琪銘質詢時也說，去年九合一選舉會發生這種狀況，跟公投有很大關係，當時選舉規劃流程並不周延也是重要因素。這次中選會採取幾個做法，要先確定設置適當規模的投開票空間，並增設投開票所，每個投開票所最多是1200個選舉人，超過的話就要分流。

邱昌嶽說，因為沒有公投，「預期今年總統、立委選舉應該會比較順利」，不會發生過去的狀況，且增設中央選舉指揮、應變中心，若有任何狀況，所有選監人員要立即處理，把可能發生的風險降到最低。（編輯：紀淑芳）1081014