亞錦賽台港戰 球迷舉香港加油標語聲援反送中

2019第29屆亞洲棒球錦標賽14日在台中洲際棒球場開打，晚間賽程由中華隊與香港隊交手，場邊有民眾舉起為香港反送中運動加油打氣的標語、布條等道具。中央社記者張新偉攝 108年10月14日

（中央社記者楊啟芳台中14日電）公元2019年亞洲棒球錦標賽今天於台中市洲際棒球場開打，中華隊首戰交手香港隊，現場有民眾舉「護台抗中、香港加油」標語，一度遭棒協阻止，但經溝通後，棒協同意可續舉標語。

香港「反送中」示威運動引發國際關注，晚間球場三壘側有一群台灣民眾舉起「光復香港、時代革命」布條，及頭戴「護台抗中、香港加油」頭巾應援。

不過，中華民國棒球協會一度希望球迷撤下政治性標語，擔心現場有各國觀眾可能發生衝突，要維護球迷安全，但聲援球迷表示，球場到處有政治性旗幟，包括國旗。

聲援球迷對工作人員主張安全是指球場內所有人的人身安全，是否有人放炸彈或威脅等，但如果單純加油引發衝突，現場有維安人員、警察可直接介入，「台灣的警察跟香港的警察不一樣，非常感謝你們有想到我們的安全」。

經溝通協調，棒協同意觀眾可續舉標語。

聲援球迷表示，「現在香港遇到困境，我們台灣唯一能做的事情就是幫他們加油」。（編輯：李明宗）1081014