唐鳳投書紐約時報 細數台灣數位民主成就

行政院政務委員唐鳳投書紐約時報，細數台灣推行數位民主的成就，讓人人都能發聲，正在為未來加強民主。圖為唐鳳26日出席紐約哥倫比亞大學活動。（中央社檔案照片）

（中央社記者尹俊傑紐約15日專電）行政院政務委員唐鳳投書紐約時報，細數台灣推行數位民主的成就。她指出，數位科技增進公民對話、向政府灌輸社會創新精神，台灣讓人人都能發聲，正在為未來加強民主。

紐時網站今天刊出唐鳳題為「堅強民主是數位民主」（A Strong Democracy Is a Digital Democracy）的文章寫道，民主隨更多人參與而增強，只要焦點放在凝聚共識而非分化，數位科技依舊是加強民眾參與的最佳方式之一。

她表示，近年來，台灣政府與科技社群攜手打造線上平台和數位計畫，讓老百姓有機會在政策改革方面提案並表達意見，「台灣正由群眾外包民主，創造一個反應更積極的政府」。

唐鳳在文中舉的首個實例，是2015年上線、討論法規該如何制定或修改的平台vTaiwan。

vTaiwan集合公、私與社會部門代表，討論如何以政策解決主要與數位經濟相關的問題。唐鳳表示，vTaiwan上線以來，融合線上討論及利害關係各方當面商討，已處理30項問題，特別是棘手的數位政策問題，包括為如何管理叫車平台Uber（優步）獻策。

行政院Join（公共政策網路參與）平台是唐鳳舉的另一實例。這個平台與vTaiwan都運用名為Pol.is的討論系統凝聚共識，但處理的問題範疇超越數位經濟，例如課徵空屋稅、獸醫使用人藥醫治動物。

唐鳳寫道，vTaiwan與Join為台灣政府與公民開闢更多直接溝通管道，為政府帶來極大益處。官員不僅接觸到新點子與思維模式，也可發現核心公共服務需求。

此外，總統盃黑客松是集合台灣公、私與社會部門解決迫切問題的科技計畫。這項競賽去年首度舉辦，由民間人士或公務員組成的黑客團隊參加，設計改善公共服務的創新方案。獲獎團隊沒有獎金，而是得到政府會應用構想的承諾。

今年第2屆總統盃黑客松的獲獎作品之一，是司法院隊伍開發的裁判易讀與量刑參考小幫手。這兩項數位工具將判決書中法律用語即時翻譯成白話文，協助民眾看懂判決書內容，並運用機器學習，針對酒駕案件自動析取量刑因素。

唐鳳在文末寫道，總統蔡英文7月出席黑客松頒獎典禮時，期勉公務員致力滿足民眾需求時擁抱黑客精神，「勇敢去做、不要怕犯錯」。台灣運用數位科技增進公民對話、向政府灌輸社會創新精神，透過讓人人有機會發聲為未來加強民主。（編輯：周永捷）1081016