柯爾7局好投 太空人勝洋基美聯冠軍賽2比1領先[影]

影片來源：MLB YouTube頻道

（中央社記者尹俊傑紐約15日專電）美國職棒大聯盟休士頓太空人強投柯爾今天7局無失分，送出7次三振，壓制紐約洋基打線，加上隊友阿圖維、瑞迪克開轟助陣，太空人4比1贏球，美聯冠軍系列賽2比1領先。

雙方前兩戰在休士頓交手，平分秋色。第3戰移師紐約，太空人明星二壘手阿圖維（Jose Altuve）1局上就給洋基先發投手塞維里諾 （Luis Severino）下馬威，將一記時速87.6英哩（約141公里）落入正中位置的滑球轟出左外野全壘打牆，太空人先馳得點。

這發陽春砲是阿圖維生涯季後賽第12轟，追平隊友斯普林格（George Springer），並列太空人隊史季後賽全壘打最多的打者。

塞維里諾掉分後表現不穩，最終雖化解滿壘失分危機，但首局就用了36球。2局上，太空人乘勝追擊，瑞迪克（Josh Reddick）在2好1壞情況下，也逮中位置偏甜的滑球，轟出直擊右外野第2層看台的陽春砲，洋基球場陷入低氣壓。

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柯爾（Gerrit Cole）雖有2分領先當後盾，但控球欠佳，比賽前段投得並不輕鬆。洋基打者耐心選球，前5局選到5次保送、敲出4支安打，4度進占得點圈，卻欠缺臨門一腳，無法從柯爾手中攻下分數。

7局上，太空人攻勢再起，以安打與兩次保送攻占滿壘。古瑞爾（Yuli Gurriel）打擊時，洋基後援投手布里頓（Zack Britton）暴投，奉送太空人一分，古瑞爾隨後揮出高飛犧牲打，太空人領先擴大到4分。

柯爾從6局起恢復身手，連兩局製造三上三下。這位美國聯盟賽揚獎熱門人選主投7局無失分，送出7次三振，以112球拿下勝投，今年季後賽3連勝，有如太空人勝利保證。

柯爾退場後，洋基打線企圖反撲，托瑞斯（Gleyber Torres）8局下從太空人中繼投手史密斯（Joe Smith）手中揮出陽春砲，但無力回天。太空人終場以4比1拿下勝利，搶回主場優勢。

美聯冠軍系列賽為7戰4勝制，第4戰預定明天在洋基球場進行，但天氣預報顯示屆時降雨機率超過90%。假使因雨延賽，第4戰將於美東時間17日補賽，第5戰延至原本為移動日的18日進行，兩隊先發投手布局可能因此被打亂。（編輯：高照芬）1081016