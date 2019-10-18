蔡壁如：列民眾黨不分區郭台銘考慮中

台灣民眾黨發起人蔡壁如表示，有邀請鴻海創辦人郭台銘（圖）加入民眾黨不分區立委行列，郭台銘考慮中。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳怡璇台北18日電）台灣民眾黨發起人蔡壁如表示，有邀請鴻海創辦人郭台銘加入民眾黨不分區立委行列，郭台銘考慮中、之前郭台銘也提過覺得可以排第8或第10名，「表示他有在想」，蔡壁如說期待但不勉強。

蔡壁如今天與無黨籍市議員、北市第5選區（中正、萬華）立委參選人徐立信，接受廣播節目「POP撞新聞」主持人黃暐瀚專訪，接受媒體聯訪被問及與郭台銘關係。

被問到是否把郭台銘納入民眾黨不分區立委名單，蔡壁如表示有對他提出這樣的邀請，他也有在考慮，「但是因為不分區他還是要入民眾黨，所以他現在在考慮這個部分，就入黨的部分，不然的話他是說他很支持、有在思考這件事情」。

媒體追問郭台銘加入民眾黨、名列不分區的機率，蔡壁如說「這個我沒辦法估耶，應該有一半吧」。

蔡壁如說，郭台銘大約兩、三週前提過，覺得自己可以排在第8或第10名，「表示他有在想」，而如果郭台銘有意願的話也可以讓他排第一名，但郭台銘長時間是國民黨員，他可能還需要糾結一下，「我們期待，但沒辦法勉強」。

蔡壁如在專訪中表示，民眾黨第二波區域立委提名記者會20日在高雄登場，還會再提名11人，之後她會帶4名參選人去郭台銘的感恩之旅見面會。

蔡壁如表示，區域立委提名預計有第三波，希望民眾黨在國會席次、加上合作對象可以拿下10到15席。（編輯：張銘坤）1081018