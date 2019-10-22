徐斯儉晤美亞太助卿 美盼台大選不受外力干擾

（中央社記者江今葉華盛頓21日專電）外交部政務次長徐斯儉今天在華府與美國國務院亞太助卿史達偉會晤。徐斯儉表示，雙方談到未來在台灣邦交國的合作意向，美方也期望台灣明年大選順利進行，不受外國干預。

美國國務院在昨天的高層活動預告中，罕見公開徐斯儉與史達偉（David Stilwell）的會晤行程。這是否是美方首度公開台灣外交部次長與美方官員會晤內容？甫結束在捷克布拉格舉行的「公元兩千論壇」（Forum 2000）轉往美國的徐斯儉表示，「不是很確定」，雙方討論時間雖然不長，但十分有效率。

他接受媒體訪問時表示，此行除了拜會史達偉外，也與美國國務院其他部門、國防部及白宮資深官員交流，此外也與華府智庫交流。

徐斯儉指出，此行主要是感謝美國政府部門與國會對台灣的支持，尤其是對台灣在國際參與上的支持，同時也感謝美國行政部門與國會對通過包括F-16戰機與坦克等軍售案以及美國對中華民國邦交的支持。

至於台灣明年大選，徐斯儉表示，基本上美方希望台灣能做為民主成功故事，大選能順利舉行，不希望受到外國干擾，這是美方主要立場

他也表示，雙方談到未來在台灣邦交國共同合作，包括台灣在拉丁美洲、加勒比海、太平洋邦交國可能進行的合作。

徐斯儉說，具體合作會另外安排對話，像是日前在台灣舉行、美國國務院亞太局主管澳紐暨太平洋事務副助卿暨APEC資深官員孫曉雅（Sandra Oudkirk）親自與會的「太平洋對話」，會談得詳細些，但此次是高層對話，主要是討論未來合作意向。

他表示，史達偉不斷重申對於台灣邦交國的關切，希望台海能維持穩定，並不希望中國大陸單方面透過奪取中華民國邦交國或是透過其他政治操作影響台海穩定，這是史達偉最為關切的議題。

儉徐斯指出，和史達偉針對廣泛議題交換意見，包括區域安全情勢、香港發展、台灣即將到來的選舉，以及台美之間可以發展議題等廣泛討論。

徐斯儉坦言，美方近來確實更為積極，對台灣區域邦交國不僅有不同做法且一步步提升，這是漸進過程，這些問題日益獲重視。他認為，這也是基於美方自己國家利益，尤其是美方對中國在區域的影響隨著一帶一路以及其他方面擴張，中國在某些地方影響區域穩定與和平，讓美方高度關切。（編輯：周永捷）1081022