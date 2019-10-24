台灣2020大選 美學者：北京恐投更多資源介入

（中央社記者徐薇婷華盛頓23日專電）台灣大選將至，中國介選傳言時有所聞。美國史丹佛大學台灣民主與安全項目主任祁凱立表示，台灣大選一大擔憂就是中國可能用更多資源介入，包括利用社群媒體詆毀候選人。

史丹佛大學台灣民主與安全項目主任祁凱立（Kharis Templeman）近日接受智庫美國國家亞洲研究局（National Bureau of Asian Research）專訪，談論台灣2020總統大選及中國因素，內容於今天刊登。

祁凱立在專訪表示，中國從1996年開始，就試圖介入台灣每一場大選，且有證據顯示，中國針對台灣去年地方選舉採行的介選行動，比以往更加複雜，因此對台灣民主造成的問題更大。

祁凱立舉例，中國去年介選行動是暗中進行，不是透過公開聲明支持某位候選人或是使用軍事恫嚇，而是轉而透過捐錢給親中候選人、操控社群媒體或控制主要報紙的方式來進行。

祁凱立說：「2020選前一大擔憂，就是中國會投入更多資源來重複它2018年做的事。」

祁凱立指出，中國可能在社群媒體上，進行更大規模行動詆毀某些候選人，以替其他人助選。他認為，北京若選擇暗中進行，則可能用金錢來腐敗台灣政治體制，或是脅迫重要人物公開支持中國政策及候選人。

不過，祁凱立樂觀表示，有鑒於中國長期介入台灣選舉，他相信台灣選民整體來說，對親中言論目前多持懷疑態度，也因此較不易受北京「影響力行動」的影響。但他提醒，對於台灣民主可能受到系統性行動腐蝕，人民還是須多加注意。

對於大選結果，祁凱立認為兩大因素扮演關鍵角色，包含兩岸關係與經濟情況。針對前者，祁凱立解釋，若香港「反送中」示威持續進行，主權與國安議題的重要性將會提升，選情則會對總統蔡英文及民進黨有利。

但祁凱立認為，若經濟突然惡化，蔡總統要贏就會難上許多。祁凱立預測，目前蔡總統與國民黨提名人、高雄市長韓國瑜兩人都有勝算，未來不可控制事件可能決定最終選舉結果，但根據目前情勢，蔡總統還是較可能贏得大選。（編輯：陳永昌）1081024