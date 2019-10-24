蔡總統：推動洽簽台歐盟BIA 有助保障荷商權益

總統蔡英文（右）24日在總統府接見2019年荷蘭國會暨智庫訪問團，與荷蘭眾議員克洛爾（Henk Krol）（左）握手致意，希望台灣、荷蘭有更多的合作與交流。中央社記者鄭傑文攝 108年10月24日

（中央社記者溫貴香台北24日電）總統蔡英文今天接見荷蘭國會及智庫訪問團成員表示，近年來積極推動洽簽台歐盟雙邊投資協定（BIA），如果能夠完成簽署將有助於保障荷商的權益；同時也希望與荷蘭在資安與地緣政治議題上有更多交流機會。

荷蘭國會眾議員克羅（Henk Krol）率荷蘭國會暨智庫訪問團於20日至25日訪問台灣，蔡總統上午在總統府接見訪問團成員，針對10月上旬荷蘭眾議院展現對台灣的支持，第一次以全面壓倒性票數通過修正動議，支持台灣的國際參與，總統當面表達感謝。

蔡總統說，去年台灣多了一個新的景點，是位在高雄的衛武營國家藝術文化中心，這是全球最大單一屋頂的劇院，這項成就出自於台灣與荷蘭建築團隊的合作。

總統表示，過去3年來，台灣與荷蘭不斷創造合作成果，除建立次長級經濟事務對話的機制，今年陸續完成簽署關務互助協定與科技合作備忘錄，這些都為雙方深化夥伴關係奠定良好的基礎。

「荷蘭不僅在國際參與上挺台灣，在外資投資台灣的規模上，荷蘭也是排名第一」，總統說，10月舉辦的台灣全球招商論壇，有13家外資簽署投資台灣的意向書，當中就有3家是荷蘭的廠商。

總統進一步說，荷蘭廠商對台灣有信心，台灣也希望提供更好的保障，因此近年來台灣積極推動洽簽台歐盟雙邊投資協定（BIA），如果能夠完成簽署將有助於保障荷商的權益，也希望訪問團透過國會及智庫管道促請荷蘭政府在歐盟內部給予最大支持。

蔡總統表示，台灣作為民主印太第一道防線的中心，堅守民主價值，近年來也跟理念相近的國家共同對抗假訊息的威脅，期待台灣與荷蘭在資安與地緣政治議題上有更多交流機會。（編輯：謝佳珍）1081024