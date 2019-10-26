戴資穎挺進法國羽賽4強 3局扳倒辛度[影]

世界球后戴資穎（圖）26日凌晨在法國羽球公開賽8強賽，苦戰3局以21比16、24比26、21比17擊敗印度一姐辛度，挺進4強。（圖取自bwfbadminton.com）

（中央社記者黃巧雯台北26日電）世界球后戴資穎今天凌晨在法國羽球公開賽8強賽，苦戰3局、75分鐘，以21比16、24比26、21比17擊敗印度一姐辛度，挺進4強，報了先前在世錦賽一箭之仇。

在巴黎舉行法國羽球公開賽，屬BWF世界羽球巡迴賽超級750系列，戴資穎曾在2017年封后，2018年拿下亞軍，包含今年在內，已連續3年闖進4強。

戴資穎今天8強賽對手為今年世錦賽冠軍、印度一姐辛度（Pusarla V. Sindhu），雙方過去15度過招，雖然戴資穎取得10勝5敗優勢，但近期吞下2連敗，且最近一次碰頭就是在今年世錦賽8強賽，當時大戰3局，戴資穎落敗，未能突破世錦賽8強魔咒。

雙方今天對決，首局展開激烈廝殺，戴資穎與對手一路纏鬥至17比16，並在關鍵時刻連搶4分，以21比16先下一城。

次局戰況同樣膠著，雙方14度戰成平手，戴資穎一度以20比19率先聽牌，但錯失一個賽末點的機會，反讓辛度趁機超前，戴資穎一連化解對手4個局點，但仍功虧一簣，以24比26讓出。

戴資穎決勝局兩度扳平戰局後，拉出4比0攻勢，躍居領先，過程中最多領先6分，最後以21比17獲勝，晉級4強。

戴資穎4強賽將對決西班牙前世界球后瑪琳（Carolina Marin），生涯對戰，戴資穎以7勝5敗略占上風，但前一次在今年中國公開賽決賽交手，戴資穎苦戰3局遭逆轉，收下亞軍。

除了戴資穎外，世界排名第16的台灣男雙組合廖敏竣與蘇敬恒以21比14、21比15爆冷擊退日本組合嘉村健士與園田啟悟，闖進4強賽，將強碰目前世界第一的印尼男雙組合吉地安（Marcus Fernaldi Gideon）與蘇卡穆約（Kevin Sanjaya Sukamuljo）。

另一組台灣女雙組合許雅晴與胡綾芳以11比21、7比21不敵日本組合福島由紀與廣田彩花，無緣4強。（編輯：孫承武）1081026