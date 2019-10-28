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勇士慘輸雷霆28分 苦吞開季2連敗[影]

最新更新：2019/10/28 09:41
美國職籃NBA奧克拉荷馬雷霆27日在後衛施洛德（圖）單場22分帶領下，以120比92大勝作客的金州勇士。（圖取自twitter.com/okcthunder）
美國職籃NBA奧克拉荷馬雷霆27日在後衛施洛德（圖）單場22分帶領下，以120比92大勝作客的金州勇士。（圖取自twitter.com/okcthunder）

（中央社奧克拉荷馬市27日綜合外電報導）美國職籃NBA奧克拉荷馬雷霆今天在後衛施洛德單場22分帶領下，以120比92大勝作客的金州勇士，賞給勇士開季2連敗。

勇士本季將主場遷至大通中心，不料24日在新球場處女秀慘敗給來犯的洛杉磯快艇，以122比141吞下開季首敗。

客場出戰的勇士此役以28分差距苦吞開季2連敗。

勇士今天前3節都被雷霆灌進35分，首節打完以20比35落後；由唐納文（Billy Donovan）掌兵符的雷霆手感持續火燙，半場打完以70比37大幅領先勇士奠定勝基。

雷霆共有5人得分上雙，包括後衛施洛德（Dennis Schroder）單場繳出22分、6助攻和8籃板的表現，大前鋒賈里納里（Danilo Gallinari）獲得21分，亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）也有19分貢獻。

影片來源：MLG Highlights YouTube頻道

儘管勇士當家射手柯瑞（Stephen Curry）砍進23分居全場之冠，勇士進攻無法有效發揮，攻勢乏善可陳是敗陣原因。

當美國民眾準備度過萬聖節時，讓勇士教頭柯爾（Steve Kerr）頭痛的是他領軍的球隊正面臨恐怖夢魘。

勇士在過去5個賽季中都打進總冠軍賽，並奪下3次冠軍金盃，然而，教頭柯爾在開季首敗快艇之後警告，在杜蘭特（Kevin Durant）出走到布魯克林籃網後，勇士必須為新的「現實問題」做出調整。

勇士另一名球星湯普森（Klay Thompson）總冠軍賽膝蓋十字韌帶撕裂，恐無緣本季賽事。（譯者：吳昇鴻/核稿：劉淑琴）1081028

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