台美首度資安實兵演練 進行3天跨國網路攻防

（中央社記者顧荃台北6日電）行政院資安處今天說，國家資通安全會報今天起至8日辦理3天的跨國網路攻防演練，這是首度台美合作的資安實兵演練，由國內外資安攻擊好手與台灣金融機構防守聯隊進行實戰演練。

資安處上午透過新聞稿表示，今天登場的跨國網路攻防演練（Cyber Offensive and Defensive Exercise，CODE 2019），有別於過去的情境演練方式，今年首次改採實兵演練方式辦理。實兵演練活動前，美方特別為參與人員安排為期2天的資安實務教育訓練，是台美資安合作的重要里程碑。

行政院副院長兼政府資安長陳其邁表示，台灣是一個飽受網路攻擊頻繁的國家，由於網路攻擊的無國界特性，對付一個組織精良且技術高深的網路犯罪組織，單靠一國一己之力是難以應對的，因此需要跨國通力合作進行聯合防禦，也期望透過本次活動，開啟台灣與國際合作的大門。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）說，美國在台協會（AIT）處長酈英傑與美國國土安全部官員也前往現場，並提到台灣在資安方面具有高度警覺與識別能力，是美國資安防護上最好的盟友。

資安處指出，各國金融機構常為組織型駭客所鎖定目標，這次活動特別設計以金融資安環境為主軸，由金融監督管理委員會主委顧立雄親自領軍，帶領金融機構實戰好手組成資安防守聯隊上場實戰，使用財團法人國家實驗研究院國家高速網路與計算中心所建置的模擬環境進行演練。

資安處表示，8日實戰演練結束後，將安排研討會就本次演練結果與各國訪賓進行實務研討，各國訪賓所回饋建議，都將納為辦理下次活動的參考。（編輯：林興盟）1081106