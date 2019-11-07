12強台日大戰打序出爐 朱育賢林哲瑄入先發

世界12強B組預賽7日由中華隊對戰日本隊，中華隊推出廖乙忠先發主投，打序比起6日有較多變動，朱育賢（左）、林哲瑄（右）及王勝偉都先發。中央社記者張新偉攝 108年11月6日

（中央社記者楊啟芳台中7日電）世界12強B組預賽今天在洲際棒球場由中華隊交手日本隊，中華隊推出廖乙忠先發主投，打序比起昨天有較多變動，朱育賢、林哲瑄及王勝偉都先發，王柏融調到第8棒。

先發名單依序為王威晨（三壘）、林立（二壘）、胡金龍（指定打擊）、林泓育（捕手）、朱育賢（一壘）、蘇智傑（左外野）、林哲瑄（中外野）、王柏融（右外野）、王勝偉（游擊）。（編輯：張雅淨）1081107

2019世界12強棒球賽B組預賽7日最後一天，晚間中華隊、日本隊將在洲際棒球場交手，中華隊林哲瑄（右）、林立（左）都被排入先發打序。中央社記者張新偉攝 108年11月7日