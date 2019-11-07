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12強賽文字直播》中華隊戰日本拚分組第一 先發陣容出爐
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新聞專題
世界12強棒球賽
世界12強棒球賽2日至17日舉行，B組預賽中華隊接連擊敗波多黎各及委內瑞拉，與日本隊確定晉級東京複賽，只要複賽最終名次高於韓國、澳洲，就能進軍2020年東京奧運。
世界12強棒球賽
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世界12強棒球賽5/23

12強台日大戰打序出爐 朱育賢林哲瑄入先發

最新更新：2019/11/07 18:18
世界12強B組預賽7日由中華隊對戰日本隊，中華隊推出廖乙忠先發主投，打序比起6日有較多變動，朱育賢（左）、林哲瑄（右）及王勝偉都先發。中央社記者張新偉攝　108年11月6日
世界12強B組預賽7日由中華隊對戰日本隊，中華隊推出廖乙忠先發主投，打序比起6日有較多變動，朱育賢（左）、林哲瑄（右）及王勝偉都先發。中央社記者張新偉攝　108年11月6日

（中央社記者楊啟芳台中7日電）世界12強B組預賽今天在洲際棒球場由中華隊交手日本隊，中華隊推出廖乙忠先發主投，打序比起昨天有較多變動，朱育賢、林哲瑄及王勝偉都先發，王柏融調到第8棒。

先發名單依序為王威晨（三壘）、林立（二壘）、胡金龍（指定打擊）、林泓育（捕手）、朱育賢（一壘）、蘇智傑（左外野）、林哲瑄（中外野）、王柏融（右外野）、王勝偉（游擊）。（編輯：張雅淨）1081107

2019世界12強棒球賽B組預賽7日最後一天，晚間中華隊、日本隊將在洲際棒球場交手，中華隊林哲瑄（右）、林立（左）都被排入先發打序。中央社記者張新偉攝　108年11月7日
2019世界12強棒球賽B組預賽7日最後一天，晚間中華隊、日本隊將在洲際棒球場交手，中華隊林哲瑄（右）、林立（左）都被排入先發打序。中央社記者張新偉攝　108年11月7日
2019世界12強棒球錦標賽B組預賽中華隊7日最後一戰，將在台中洲際棒球場對上日本隊，打序比起6日有較多變動，朱育賢（圖）、林哲瑄及王勝偉都列入先發。中央社記者張新偉攝　108年11月7日
2019世界12強棒球錦標賽B組預賽中華隊7日最後一戰，將在台中洲際棒球場對上日本隊，打序比起6日有較多變動，朱育賢（圖）、林哲瑄及王勝偉都列入先發。中央社記者張新偉攝　108年11月7日
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