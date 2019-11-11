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蘋概三王腿軟 台股重挫逾150點

最新更新：2019/11/11 14:04
台股11日開低走低，重挫逾150點，蘋概三王腿軟，盤中低點下探11409.83點，終場收在11427.28點。（中央社檔案照片）
台股11日開低走低，重挫逾150點，蘋概三王腿軟，盤中低點下探11409.83點，終場收在11427.28點。（中央社檔案照片）

（中央社記者江明晏台北11日電）中美貿易戰出現不確定性、華爾街分析師下修美國企業今年第4季獲利成長，加上台股位處高檔，大盤今天開低走低，重挫逾150點，蘋概三王腿軟，盤中低點下探11409.83點，終場收在11427.28點。

華爾街大幅下修對美國企業今年第4季的獲利成長預測，認為標普500指數成分股企業今年的獲利成長可能寫下4年來最低紀錄。

台股加權股價指數今天終場下跌152.26點，收在11427.28點，跌幅1.31%，成交值1492.74億元。

權值股今天走勢，蘋概三王腿軟，晶圓代工廠台積電股價下跌4.5元，收301元，跌幅1.47%；鴻海下探87.9元，跌幅3.3%，大立光收4605元，下跌3.26%。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，中美貿易戰趨勢正向，但美國企業第4季展望下修，加上台股高檔震盪，可預期有整理風險；後續擁有利多的股價仍有向上空間，但要觀察資金行情是否持續，外資是否持續加碼，不排除會出現整理，支撐預估在月線11360點關卡。（編輯：黃國倫）1081111

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