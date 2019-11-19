葉慶元嗆回新黨 葉毓蘭：未挺港黑警相煎何太急

（中央社記者王承中台北19日電）國民黨總統參選人韓國瑜國政顧問團成員、律師葉慶元，不滿列國民黨不分區名單的前警大教授葉毓蘭力挺港警，要求葉毓蘭知所進退回新黨。葉毓蘭今天表示，她沒有挺黑警，黨內同志本是同根生，相煎何太急。

葉毓蘭上午在臉書發文表示，以她認識的香港警察，他們必須要以專業中立與人民的信任，才能迅速恢復香港的治安和秩序，這何錯之有。

葉毓蘭也提到，日前她在香港親眼目睹蒙面客動亂，騷擾無辜的民眾和外國人，這不是暴力，什麼才是暴力。若警察使用武力是錯的，為何示威群眾使用暴力是對的，她譴責所有暴力

不過，葉毓蘭的臉書發文，引起韓國瑜國政顧問團成員葉慶元的不滿。葉慶元下午在臉書發文指出，在國民黨中央和總統參選人韓國瑜都先後表示支持香港追求民主之後，國民黨不分區立委參選人還在大言不慚地支持港府使用武力，根本就應該自己知所進退。

葉慶元表示，中共治下的港警，現在在逮捕年輕的抗議民眾之後還使用武力毆打，這樣也挺得下去，「你就回去新黨擔任不分區」。不支持國民黨中央和總統參選人的政策，「留在我們國民黨幹嘛，慢走不送。」

葉毓蘭晚間接受中央社記者訪問時表示，尊重葉慶元的發言，但是她從未離開過國民黨，不懂葉慶元為何要叫她回去新黨。黨內同志本是同根生，相煎何太急。

葉毓蘭指出，她沒有挺黑警，若警察違法亂紀，也應該接受調查，她呼籲港府要成立調查委員會。她要表達的是，大多數民眾都希望動亂早點結束，而警察在動亂中扮演法治的第一線角色，希望港警恢復專業中立，政治的紛爭應由政府解決。（編輯：謝佳珍）1081119