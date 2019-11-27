聯發科5G晶片亮相 外資估明年營收挑戰3000億元

聯發科26日發表首款5G系統單晶片天璣1000，執行長蔡力行（圖）在台北表示，明年營運將會有不錯成長，5G是一個重要原因，聯發科不僅會繼續投資5G，在智慧家庭、電視與娛樂等方面投資也不會減緩。中央社記者裴禛攝 108年11月26日