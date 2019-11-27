聯發科5G晶片亮相 外資估明年營收挑戰3000億元
最新更新：2019/11/27 10:51
聯發科26日發表首款5G系統單晶片天璣1000，執行長蔡力行（圖）在台北表示，明年營運將會有不錯成長，5G是一個重要原因，聯發科不僅會繼續投資5G，在智慧家庭、電視與娛樂等方面投資也不會減緩。中央社記者裴禛攝 108年11月26日
（中央社記者張建中新竹27日電）聯發科發表首款5G系統單晶片天璣1000，外資看好在5G晶片業績挹注下，聯發科明年營收可望挑戰新台幣3000億元，將成長2成水準，並創歷史新高紀錄。
法人觀察，聯發科的天璣1000傳輸速度為海思的麒麟990與三星（Samsung）的Exynos 980的兩倍，整體效能與高通（Qualcomm）傳出的規格相近，預期聯發科應可受惠首波5G換機需求。
美系外資預期，聯發科明年5G系統單晶片可望出貨6000萬套，並將貢獻2成業績，將是聯發科明年營運成長一大動能。
外資預估，聯發科明年總營收可望挑戰3000億元關卡，將較今年成長2成水準，可望改寫歷史新高紀錄，獲利也將同步成長，有機會賺進超過2個股本。
聯發科今天股價走勢震盪，跳空開高，早盤一度達426元，漲6元，漲幅1.42%；隨著賣壓湧現，股價回落平盤420元。（編輯：張均懋）1081127