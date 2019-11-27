亞錦賽複合弓 陳怡瑄陳界綸摘銀隊史最佳[影]

（中央社記者龍柏安台北27日電）今年全國運動會才摘下複合弓女子個人賽金牌的陳怡瑄，今天和陳界綸在泰國曼谷舉行的亞洲射箭錦標賽複合弓混雙決賽，以151比158不敵以獨立運動員身分參賽的印度，獲得銀牌。

2年一次的亞洲射箭錦標賽今年移師泰國曼谷，今天舉行各項金牌戰，上午反曲弓混雙決賽，台灣組合雷千瑩與蘇于洋不敵南韓，摘下銀牌；下午複合弓混雙金牌戰，由陳怡瑄和陳界綸聯手的「雙陳配」，則以7分之差不敵對手，不過仍是複合弓混雙隊史最佳成績。

4年前亞錦賽，台灣靠著陳麗如與龔林祥聯手，在複合弓混雙射下銅牌，這也是隊史在亞錦賽複合弓混雙的最佳成績，今年又被陳怡瑄和陳界綸改寫。

「雙陳配」資格賽聯手飆出1402分，取得第2種子席次，首輪免戰直接挺進8強，先以156比154射下菲律賓，接著再以157比153輕取馬來西亞，順利殺進金牌戰。

由於印度射箭協會遭國際奧會停權，因此今年亞錦賽只能以獨立運動員身分參賽，資格賽僅排第3種子的印度，4強面對強敵南韓，飆出僅差1分就滿分的159分，以5分之差擊敗對手，也取得和台灣爭金的門票。

狀況正值高檔的印度，金牌戰再次飆出幾近完美的158分，也射破台灣的金牌夢，中華隊複合弓教練陳詩園坦言：「對手的確射得很好，我們對風勢的掌握還是差了一點，今天在這樣的風勢下，對手還有這種成績很不簡單。」（編輯：吳協昌）1081127