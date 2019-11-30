辭官風波 高美蘭：考績獎金捐高市觀光局

高市府觀光局主任秘書高美蘭不滿遭質疑辭職手續未完備，棧戀年終獎金及考續獎金，30日發表聲明領到考績獎金將全數捐給觀光局。（中央社檔案照片）

（中央社記者程啟峰高雄30日電）高市府觀光局主任秘書高美蘭捲入市長韓國瑜購房案請辭獲准，風波仍未了。她不滿遭質疑辭職手續未完備，棧戀年終獎金及考續獎金，今天發表聲明領到考績獎金將全數捐給觀光局。

高美蘭下午發表聲明澄清表示，在22日提出辭職聲明後隨即提出辭呈，在心情上自那天起即脫離公職。但人事室依規定堅持須由本人親自簽字，但她已請長假，人不在高雄，致使公文延宕完備，經溝通改採傳真簽字，辭職時間維持原公文上的11月22日。自己直到28日新聞報導，才知還有年終獎金計算時程之事，更遑論什麼考績獎金。

高美蘭表示，對於議員提及的考績獎金，會在領到後，不論是考績甲等的一個月月薪8.3萬元，或者乙等的半個月4.1萬元，都直接捐給高市府觀光局作為推廣觀光之用，歡迎議員屆時追蹤檢視。

高美蘭指出，相信公道自在人心，對民進黨議員「完全枉顧1萬條私菸、高鐵拾獲300萬」等重大社會事件的探討，反而關心一個10職等、沒有貪國家一毛錢、月薪8萬多主祕，到底辭職成功否、是否領到年終獎金、考績打甲等或乙等這類事情，實在有愧選民所託。

高美蘭因捲入韓國瑜購房案，多名民進黨市議員點名列席議會備詢，但她多次請假未列席，18日聲明要請一個月事假，被綠營議員質疑她逃避質詢，高美蘭22日聲明即日起請辭後，因辭職手續未完備風波再起。

民進黨高市議員黃文益昨天在議會質詢質疑高美蘭辭職手續未完備是「假辭職、真詐騙」，質疑是為棧戀年終獎金及考績獎金，並批評市府新聞局聲明「辭職手續未完備是在跑公文程序」說法是官官相護。副市長葉匡時昨天也出面澄清，高美蘭的辭呈已批准並溯及22日生效。（編輯：孫承武）1081130