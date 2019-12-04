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宣明智公開信明志 由商轉政盼進國會做對的事

最新更新：2019/12/04 16:32
親民黨11月20日公布不分區立委名單，其中最大亮點是聯電榮譽副董事長宣明智（左）排第3，他與親民黨主席宋楚瑜（右2）一起接受媒體採訪。中央社記者王飛華攝 108年11月20日
親民黨11月20日公布不分區立委名單，其中最大亮點是聯電榮譽副董事長宣明智（左）排第3，他與親民黨主席宋楚瑜（右2）一起接受媒體採訪。中央社記者王飛華攝 108年11月20日

（中央社記者張建中台北4日電）聯電榮譽副董事長宣明智列親民黨不分區名單第3名，今天發表公開信指出，政治絕對是最大公益事業，他希望能進入國會，直接提出「對的事」，要求政府去做，為更好的中華民國努力。

宣明智今天發表「致好友們的公開信」，信中表示，列入親民黨第10屆立委不分區候選人名單，一時間電話、簡訊紛來沓至，許多老友來電中，不乏提出疑問，已逾耳順之年，含飴弄孫尚不及，何須淌此混水，參選實在不「明智」。

宣明智表示，關心國事與參與政治是兩回事，只是數10年的旁觀、關心，卻只見政治日趨紊亂、國力每況愈下、下一代沒有未來，難道只能繼續袖手旁觀、任其敗壞。

與其推諉，不如採取行動，宣明智說，政治絕對是最大的公益事業，廉能的政府會帶給人民幸福，若自己挺身而出，去匯集立院113位立委中有智有志有識的好立委，讓「對的人」鍥而不捨地要求政府做「對的事」，陸續推行好的政策，政治就可福國利民。

此外，宣明智信中提及「0到6歲國家養」、設立「身心障礙保險基金」與恢復獎勵投資條例及員工平均分紅配股制度等，都是「對的事」。（編輯：林淑媛）1081204

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