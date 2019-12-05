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LINE完成TaxiGo投資案 合作叫車平台

最新更新：2019/12/05 18:39

（中央社記者吳家豪台北5日電）LINE台灣今天宣布，已獲得經濟部投審會核准，完成對觔斗雲聯網科技股份有限公司（TaxiGo）投資案，LINE台灣正式成為TaxiGo最大股東，雙方將攜手經營LINE TAXI叫車平台。

儘管未公布投資金額，但LINE台灣承諾，LINE TAXI叫車平台會以確保合法業者權益為前提，促進運輸產業升級。

根據經濟部商業司資料，觔斗雲聯網科技於2017年3月27日核准設立，資本總額新台幣1550萬元，實收資本額1287.2萬元。

LINE台灣於2015年啟動LINE PROTOSTAR新星計畫，輔導育成台灣新創團隊。2017年TaxiGo加入LINE新星計畫，運用LINE的聊天機器人與平台技術，讓用戶透過LINE就能使用叫車、付款、分享行車路徑等功能。LINE TAXI叫車平台自2019年10月正式上線以來，用戶數已達70萬。

對於完成這項投資案，LINE台灣董事總經理陳立人表示，很高興雙方擁抱共同的願景，並順利推動這項投資案，這也代表著LINE正構築的生態圈，在交通解決方案的重要一步正式到位。（編輯：楊玫寧）1081205

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