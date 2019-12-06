更多編輯台推薦新聞：
早安世界》美B-52轟炸機進台北飛航區 專家：回應轟六繞台
早報

早安世界》美B-52轟炸機進台北飛航區 專家：回應轟六繞台

千萬網紅入住總統府 大讚小英自然且真實
文化

千萬網紅入住總統府 大讚小英自然且真實

專題／返校真實上演 美麗島被關押刑求最慘教師紀萬生
政治

專題／返校真實上演 美麗島被關押刑求最慘教師紀萬生

專題／AED廣布全台可救人 為什麼使用率這麼低
生活

專題／AED廣布全台可救人 為什麼使用率這麼低

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
入冬首降雪 雪山三六九山莊銀白世界
首頁 / 重點新聞

王淺秋辭官任韓國瑜競辦總發言人 潘恒旭接創意總監

最新更新：2019/12/06 10:01
高市府新聞局長王淺秋（圖）請辭獲准，6日正式接任國民黨總統參選人韓國瑜競選辦公室總發言人。（中央社檔案照片）
高市府新聞局長王淺秋（圖）請辭獲准，6日正式接任國民黨總統參選人韓國瑜競選辦公室總發言人。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳朝福高雄6日電）高市府新聞局長王淺秋請辭獲准，今天起並正式接任國民黨總統參選人韓國瑜競選辦公室總發言人職務，擔任重砲手的角色，前高雄觀光局長潘恒旭接任韓辦創意總監。

高市府發布新聞稿指出，王淺秋因個人職涯規劃考量請辭，局長職務由行政暨國際處長丁樂群接任，原行政暨國際處長職務，暫由副處長蔡淑貞代理，今天起生效。

韓國瑜競選辦公室並發布新聞稿指出，距離總統大選剩36天，韓國瑜競選團隊由前高雄觀光局長潘恒旭接任創意總監，王淺秋則擔任總發言人，面對一波波抹黑攻勢，她將擔起重砲手的角色和國民黨內所有志同道合的議員、立委並肩作戰。

另外，韓國瑜競選辦公室顧問鄭照新，接下團隊發言人職務，鄭照新在上回砂石場議題的記者會上，展現有條有理的口才及穩健台風，韓國瑜競選團隊將借重其長才，強力捍衛候選人名聲。

前國民黨主席洪秀柱發言人李昶志，則接任隨行發言人一職，隨時準備好為韓國瑜「發聲」。（編輯：黃世雅）1081206

延伸閱讀
韓國瑜：若當選總統不會離開高雄 不會落跑潘恒旭回歸操盤空戰 韓國瑜陣營要反守為攻王淺秋：黑韓太兇影響募款 韓國瑜競辦經費拮据
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報