王淺秋辭官任韓國瑜競辦總發言人 潘恒旭接創意總監

高市府新聞局長王淺秋（圖）請辭獲准，6日正式接任國民黨總統參選人韓國瑜競選辦公室總發言人。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳朝福高雄6日電）高市府新聞局長王淺秋請辭獲准，今天起並正式接任國民黨總統參選人韓國瑜競選辦公室總發言人職務，擔任重砲手的角色，前高雄觀光局長潘恒旭接任韓辦創意總監。

高市府發布新聞稿指出，王淺秋因個人職涯規劃考量請辭，局長職務由行政暨國際處長丁樂群接任，原行政暨國際處長職務，暫由副處長蔡淑貞代理，今天起生效。

韓國瑜競選辦公室並發布新聞稿指出，距離總統大選剩36天，韓國瑜競選團隊由前高雄觀光局長潘恒旭接任創意總監，王淺秋則擔任總發言人，面對一波波抹黑攻勢，她將擔起重砲手的角色和國民黨內所有志同道合的議員、立委並肩作戰。

另外，韓國瑜競選辦公室顧問鄭照新，接下團隊發言人職務，鄭照新在上回砂石場議題的記者會上，展現有條有理的口才及穩健台風，韓國瑜競選團隊將借重其長才，強力捍衛候選人名聲。

前國民黨主席洪秀柱發言人李昶志，則接任隨行發言人一職，隨時準備好為韓國瑜「發聲」。（編輯：黃世雅）1081206