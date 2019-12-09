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台股創29年多波段高點 蘋果三王表態

最新更新：2019/12/09 11:02
美股大漲，蘋果三王表態上漲，台股9日盤中呈現價漲量增走勢，突破前波高點11668點，再創29年多新高。（中央社檔案照片）
美股大漲，蘋果三王表態上漲，台股9日盤中呈現價漲量增走勢，突破前波高點11668點，再創29年多新高。（中央社檔案照片）

（中央社記者鍾榮峰台北9日電）美股大漲，蘋果三王表態上漲，台股盤中呈現價漲量增走勢，突破前波高點11668點，再創29年多新高，法人指出，台股短線走勢樂觀看待。

美股道瓊指數大漲337點，台股今天呈現價漲量增走勢，最高來到11678點，再創29年多新高。

到10點43分，台股加權指數來到11678點，上漲68點，漲幅約0.6%，成交值來到新台幣668億元。電子股盤中漲1.01%，金融股漲0.05%。

主要蘋概股高檔整理，其中台積電盤中來到316元，漲0.96%，鴻海盤中來到91.6元，漲1.22%，股王大立光來到4865元，漲3.73%。

日月光投控來到80.3元，漲0.75%，可成來到256.5元，漲1.38%。

被動元件族群國巨來到376.5元，漲2.03%，華新科來到184.5元，漲1.93%。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台股今天盤中走勢上攻，量能放大，呈現價漲量增格局，預估今天量能在1300億元左右。

展望台股後市，簡伯儀指出，美股創新高，台股突破前波高點再創29年多新高機會大，短線走勢樂觀看待。（編輯：張均懋）1081209

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