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桌球年終賽 林昀儒廖振珽逆轉晉級決賽

最新更新：2019/12/13 17:26
台灣桌球小將林昀儒（左）13日與搭檔廖振珽（右）在世界桌球巡迴賽年終賽男雙4強賽，以3比2勝德國組合，決賽門票到手。（中央社檔案照片）
台灣桌球小將林昀儒（左）13日與搭檔廖振珽（右）在世界桌球巡迴賽年終賽男雙4強賽，以3比2勝德國組合，決賽門票到手。（中央社檔案照片）

（中央社記者黃巧雯台北13日電）台灣桌球小將林昀儒今天與搭檔廖振珽在世界桌球巡迴賽年終賽男雙4強賽，與德國組合激戰5局才分勝負，最終以3比2逆轉勝，決賽門票到手。

2019世界桌球巡迴賽年終總決賽在中國鄭州舉行，林昀儒今天一日3戰，稍早與一姐鄭怡靜混雙4強賽以0比3遭世界第一的中國組合許昕與劉詩雯橫掃，短暫休息過後，與廖振珽在男雙賽事合體，晚間也將在男單8強出賽。

世界排名第6的林昀儒與廖振珽昨天以3比1撂倒世界第一的南韓組合鄭榮植與李尚洙，首闖4強，今天再與排名第5的德國組合波爾（Timo Boll）與法蘭西斯卡（Patrick Franziska）交手。

林昀儒與廖振珽首局雖以2比11失守，但兩人隨後捲土重來，第2局開局連拿5分，儘管一度遭追平，但兩人頂住壓力，以11比8拿下次局。

雙方第3局短暫拉鋸後，德國組合末段一鼓作氣，以11比7拿下，搶先「聽牌」，而林昀儒與廖振珽關鍵第4局穩住陣腳，以11比5拿下，成功延長戰線。

決勝局戰況膠著，雙方比分互咬，林昀儒與廖振珽最後關頭連拿2分，以12比10險勝，闖進決賽，將與排名第3的中國組合樊振東與許昕爭冠。（編輯：張雅淨）1081213

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