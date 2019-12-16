總統大選辯論兩方案 蔡韓宋陣營各表立場

公共電視經3名總統候選人陣營授權，16日邀集四報一社與4家提案有意參與主辦總統大選電視辯論的電視台共同協商，達成舉辦1場或2場辯論的兩項方案共識。圖為親民黨總統候選人宋楚瑜（左）、國民黨總統候選人韓國瑜（中）及民進黨總統候選人蔡英文。（中央社檔案照片）

（中央社記者溫貴香、郭建伸、王承中台北16日電）總統大選電視辯論媒體界提2方案待與候選人協商，總統蔡英文陣營發言人莊瑞雄今天表示尊重，並盼能有理性討論政策的機會。國民黨總統候選人韓國瑜陣營則說，必須公平公正，不能獨厚三立。

關於總統大選電視辯論如何舉辦，公共電視今天邀集4家有意舉辦的媒體，包括三立、TVBS、中天以及民視，與四報一社，包括蘋果日報、聯合報、中國時報、自由時報以及中央社共同協商。

達成舉辦1場或2場辯論的A或B兩方案共識，方案A為舉辦2場總統候選人電視辯論，第1場由公視主辦以及製播，並由四報一社作為媒體代表提問；第2場由三立主辦、製播，並由三立、TVBS、中天、民視作為媒體代表提問。

方案B為由公視、四報一社、三立、TVBS、中天、民視共同主辦，由公視製播、四報一社作為媒體代表提問。

蔡英文總統連任辦公室副總幹事兼發言人莊瑞雄下午受訪表示，尊重各媒體討論出的方案，後續3位候選人陣營將進一步協調，期盼能有理性討論政策的機會。

國民黨總統候選人韓國瑜電視辯論會協商代表、台北市議員羅智強告訴中央社記者，韓陣營對於電視辯論的立場不變，必須公平公正，且不能獨厚三立。

親民黨總統候選人宋楚瑜競辦發言人于美人表示，只要辯論地點在地球，親民黨就奉陪到底，任何方案都非常樂見。（編輯：楊玫寧）1081216