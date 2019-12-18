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總統大選首場政見會
2020總統大選首場電視政見發表會18日晚間在華視登場，總統蔡英文、國民黨候選人韓國瑜、親民黨候選人宋楚瑜，首度在電視轉播中完整呈現政見。
總統大選首場政見會
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總統大選首場政見會8/21

老將出馬 宋楚瑜訴求放下藍綠

最新更新：2019/12/18 22:45
2020總統大選首場電視政見發表會18日登場，親民黨總統候選人宋楚瑜3輪發言都批綠打藍。中央社記者王騰毅攝　108年12月18日
2020總統大選首場電視政見發表會18日登場，親民黨總統候選人宋楚瑜3輪發言都批綠打藍。中央社記者王騰毅攝　108年12月18日

（中央社台北18日電）2020總統大選首場電視政見發表會今天登場，親民黨總統候選人宋楚瑜3輪發言都批綠打藍。他說，應該真心誠意放下藍綠，若他當選總統只當一任，在他這一任將撥亂反正。

2020總統大選首場電視政見發表會晚上在華視登場，三組候選人包括民進黨總統蔡英文、國民黨候選人韓國瑜、親民黨候選人宋楚瑜，首度同台講述政見，經抽籤，發言順序為韓、宋、蔡，政見發表分三階段，每階段10分鐘。

宋楚瑜今天身穿淺橘亞麻西裝外套與一貫的橘色領帶應戰，宋楚瑜、韓國瑜、蔡英文先後簽到入場，宋楚瑜會前受訪被問到出席政見會的心情，表示「老將出馬」。

宋楚瑜在第一階段發言表示，台灣社會面對的最大問題，是藍綠築起的對決高牆，陷入相互撕裂的對立，對於須解決的重大問題，都不願面對現實，只有杯葛與消磨，以對方失敗造就自己的成功，來獲取下一次選舉的勝利，因此鄉親需要一名腳踏實地的候選人，而宋楚瑜就是不計個人毀譽、為台灣打拚的人。

第二輪政見發表時，宋楚瑜直批民進黨，改革需要方法，溝通是必要手段，蔡政府過去推動的重大改革都引來抗爭，改革變成胡亂暴衝，沒有經過行政院跟各部會、立法院好好研商。

他舉例，年金改革，明明政府清查國民黨產後，婦聯會已經交出新台幣370億元，老兵的退休金一毛都不必減少，他曾向副總統陳建仁建議過此事，「改革財源明明有，但都不會用」。

宋楚瑜指出，改革只是讓被改的人期待下一次的政黨輪替，再改回來，「台灣經得起這樣折騰嗎？」

宋楚瑜不僅批綠也打藍，指當年有多少船排隊要進高雄港，台灣號稱要做亞太營運中心，卻因為當時政府的戒急用忍政策，讓台灣不跟大陸來往，強調國民黨跟民進黨都要對高雄負責任。

宋楚瑜也說，蔡總統曾在2016年總統辯論會時說，兩岸問題不能拿來選舉操弄，雖然一開始蔡總統把他的建議聽進去，但一到了選舉，很可惜還是被派系綁架，把兩岸問題作為選舉操作，製造情緒勒索，並且讓大家不安。

他說，台灣人要有自信，是這塊土地的主人，強調沒有任何人能夠出賣台灣，也沒有人能不重視民意，而妄作任何決定。

宋楚瑜在第三階段發言時對韓國瑜喊話，宋楚瑜說，韓國瑜非常希望將高雄市好好辦好，因此應該繼續留在高雄，將未完成的事情好好完成，若宋楚瑜擔任總統絕對不會像民進黨這樣小氣，會大力的支持韓國瑜讓夢想成真，讓高雄市民覺得終於培養出一名好的未來領導人。

宋楚瑜強調，若他當選總統只當一任，在他這一任將撥亂反正，且未來這四年，獨立和統一都不可能發生，但是他捍衛中華民主權、堅持維護台灣自由民主決心絕對不改變，他只求台灣勝、中華民國贏；宋楚瑜三度強調「只做一任、撥亂反正」，因為很重要，所以要說三次。

宋楚瑜也說，若他成為中華民國總統，未來這四年要做五件事情，分別是「國家利益放前面，政黨放兩邊」、「網羅各黨派人才組成大聯合政府」、「任命立法院能同意的人擔任行政院長」、「尊重民意及立法院，當選每年一定到立法院國情報告」、「處理好兩岸關係」。（編輯：楊凱翔）1081218

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地機族
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