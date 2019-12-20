罷韓挺韓遊行蓄勢待發 高雄逾3000警力維安

（中央社記者陳朝福高雄20日電）罷韓、挺韓大遊行明天同日不同區舉行，雙方陣營已約束支持者和平理性；美國在台協會（AIT）在官網發布警示提醒在台美國公民避開遊行鄰近區域；高雄警方調度逾3000警力維安。

罷韓、挺韓大遊行蓄勢待發，由Wecare高雄等團體規劃在南高雄舉辦罷免高雄市長韓國瑜的「1221wecare台灣大遊行」活動，申請參加人數約10萬人；被視為挺韓的「南方崛起、高雄光榮週年慶大遊行」在北高雄舉辦，申請參加人數約1萬人。

雖然2場遊行不同區舉行，但申請參加人數不少，一旦雙方人數眾多走上街頭或衝突，勢必造成交通及維安壓力，高雄市警察局連日規劃維安勤務、交通疏導管制措施及警力調度，並多次重申絕不容許挑釁滋事暴力行為。

高雄市警察局今天表示，已召開大遊行的應變會議，召集消防局、交通局、環保局、捷運局等橫向協調，防範雙方支持者於搭車集合、遊行與散場搭車等途中擦槍走火，規劃調度各分局、保安大隊和保五總隊等警力逾3000名，而高雄市警察局捷運警察隊及鐵路警察局等也在轄區車站、列車派警力維護秩序。

警方規劃在高鐵、台鐵及高雄捷運車站增派警力，依參與遊行民眾搭車往來的交會點，將高鐵左營站、台鐵高雄站及高雄捷運美麗島站等站體，列為重點警戒區域，並在遊行鄰近區域和路段實施交通管制，部分道路封閉或採調撥車道維持通行，呼籲參與遊行民眾多利用大眾運輸工具。

至於，一旦發生不同立場支持者衝突等突發狀況，雙方遊行路線經過的左營警分局等5個分局轄區，都將預置機動警力。

「1221wecare台灣大遊行」活動於下午1時30分出發，沿南高雄五福一、二、三、四路、公園二路等道路舉行；「南方崛起、高雄光榮週年慶大遊行」於下午1時11分出發，在北高雄神農路、博愛二、三路、明誠二路、自由二路等舉行，高雄市警察局交通大隊提醒注意相關活動地點、路線及疏導管制措施。

警方盤點8大捷運停車場，共可提供853席大客車、3602席小客車及3614機車席停車位，供車輛停放後轉乘抵達集結點；若車輛行經管制區域，務必配合員警交通管制作為，必要時提前改道行駛。

美國在台協會（AIT）在官網發布警示提醒，21日在高雄有2場遊行，雙方恐發生衝突，呼籲在台美國公民避開遊行鄰近區域，若可能的話，完全避免前往。（編輯：謝雅竹）1081220