中小企業加碼40億 3大方案總投資額達8391億元

（中央社記者廖禹揚台北20日電）經濟部投資台灣事務所今天通過9家中小企業申請案，共將投資逾40億元。投資台灣3大方案截至目前已有292家廠商通過聯審，將帶來8391億投資，估可創造6萬8594個本國就業機會。

投資台灣事務所今天通過龍昌兄弟、品茂塑膠、宏恩塑膠、國聯機械、共茂工業、揚仟鍛造、世佳工業、華德動能、明遠精密等9家中小企業投資申請，經濟部表示，中小企業產業轉型投資熱潮延續，後續還有近80家廠商排隊候審。

今天通過審查案件都是億元以上投資，其中品茂塑膠大手筆投資9億，將在台中大里工業區建立符合GMP規範的生產基地，預估將創造28個本國就業機會。宏恩塑膠則規劃投入逾5億元，在彰濱工業區新建智慧化工廠，將可創造46個本國就業機會。

明遠精密規劃投資6億，新竹擴充舊廠產能同時也將建新廠，估可創造30個本國就業機會。國聯機械、共茂工業、華德動能都將投資約4億元，投入先進製程或智慧化製造，共可創造316個本國就業機會。

全球牙刷代工大廠龍昌兄弟、自行車零配件廠揚仟鍛造、汽機車及自行車五金沖壓零組件廠世佳工業則都規劃投入約3億元，加強智慧自動化製造設備，共可創造181個本國就業機會。（編輯：鄭雪文）1081220