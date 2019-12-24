監委認定馬英九未迴避革實院都計案 糾正北市府

（中央社記者游凱翔/梁珮綺台北24日電）監察委員高涌誠今天表示，台北市政府92年辦理中興山莊都市計畫變更，使國民黨獨得價值較高的住宅用地，事後售建設公司變現，有圖利特定財團及政黨疑慮，且時任國民黨副主席的前台北市長馬英九也未迴避，因此糾正北市府。

監察委員高涌誠、陳師孟召開記者會，高涌誠指出，葉姓地主所有文山區9筆農地在民國40年代疑遭國民黨強占作為「革命實踐研究院中興山莊」用地，並將用地私自轉租作為國民黨中央委員會使用，且未繼續繳付租金，形成強占的事實，卻由葉家負擔土地稅賦，導致葉家多次抗議。

高涌誠表示，事後葉姓地主提出每坪新台幣200元的讓售價格，但國民黨僅以每坪105元購買，且葉家證人曾陳述有4名人士開車到葉家，且其中一人腰際有槍，要求葉家讓售，葉家在此過程中不僅未取得分毫對價，其中問題重重，與一般正常租用、買賣範疇有異。

高涌誠強調，「機關用地」是專門作為機關使用，私人團體不得使用，國民黨革命實踐研究院中興山莊為「機關用地」，卻被國民黨作為行政及黨員訓練機構使用，且免徵相關賦稅。

高涌誠指出，國民黨事後與台北市政府達成回饋協議，以捐地方式作為永建國小遷校用地等條件，台北市政府92年將中興山莊土地變更為「住宅區」，國民黨在94年出售給建設公司作為集合住宅，而時任台北市長馬英九身為國民黨副主席，應依行政程序法申請迴避，但馬英九未迴避，仍在93年核准此都市計畫變更。

高涌誠強調，台北市政府配合國民黨將中興山莊由「行政區」、「機關用地」變更為價值較高的「住宅區」，有圖利特定政黨及財團的疑慮，因此糾正台北市政府。

高涌誠最後也指出，這份報告是由內政及少數民族委員會多名資深監察委員所通過，絕對不是「東廠報告」。

台北市政府副發言人戴于文表示，北市府尚未收到糾正文，等收到監察院公文後，會再檢討辦理。

戴于文也強調，此都市計畫變更案，北市府依循都市計畫法規定，經市都委會及內政部都委會兩級都市計畫委員會審查通過，一切依法辦理。（編輯：林興盟）1081224