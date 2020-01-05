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總統：續推產業轉型 台灣經濟狀況會更好

最新更新：2020/01/05 18:15
國際青年商會中華民國總會第68屆總會長暨理監事宣誓就職典禮5日下午在台南市舉行，總統蔡英文（前）到場祝賀。中央社記者張榮祥台南攝　109年1月5日
國際青年商會中華民國總會第68屆總會長暨理監事宣誓就職典禮5日下午在台南市舉行，總統蔡英文（前）到場祝賀。中央社記者張榮祥台南攝　109年1月5日

（中央社記者張榮祥台南5日電）總統蔡英文今天出席國際青年商會中華民國總會第68屆總會長暨理監事宣誓就職典禮；蔡總統表示，政府將持續推動產業轉型，她有信心台灣今年經濟狀況會更好。

國際青年商會中華民國第68屆總會長王國贊及理監事，今天下午在台南市大億麗緻酒店宣誓就職，蔡總統到場恭賀，期待青商會協助台灣和國際接軌，促進國民外交。

蔡總統稱許青商會長期關注公共議題，也是政府推動政策的好夥伴，青商會對社會用心付出，她代表政府感謝青商會所做的一切，政府也會持續加強國際合作，讓台灣大步走向世界。

蔡總統表示，過去3年多來，台灣面對國際經貿的巨大變局，去年有不錯的經濟成長，回到亞洲四小龍的第一名，股市上萬點更是常態；在美中貿易戰中，台灣把握機會，贏來規模最龐大的台商返台投資，也讓外商看好台灣經濟前景，加碼投資台灣。

蔡總統說，政府將持續推動產業轉型，將台灣打造成高科技和產業的人才培育重鎮，讓台灣在全球經濟中脫胎換骨，站穩腳步，她有信心台灣今年經濟狀況會更好。（編輯：謝雅竹）1090105

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