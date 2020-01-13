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小燈泡媽媽王婉諭報案 網友到案說明道歉

最新更新：2020/01/13 19:18
針對網友的恐嚇、不當言論，時代力量不分區立委當選人、小燈泡媽媽王婉諭（中）13日在律師陪同下前往警局報案。王婉諭表示，希望透過法律途徑讓大家知道要為自己的言論負責。中央社記者黃麗芸攝　109年1月13日
針對網友的恐嚇、不當言論，時代力量不分區立委當選人、小燈泡媽媽王婉諭（中）13日在律師陪同下前往警局報案。王婉諭表示，希望透過法律途徑讓大家知道要為自己的言論負責。中央社記者黃麗芸攝　109年1月13日

（中央社記者黃麗芸台北13日電）時代力量不分區立委當選人、「小燈泡媽媽」王婉諭今天針對2名網友惡意言論到警局報案。一名60歲王姓女網友下午到案說明，並稱是情緒失言，沒想要傷人，向王婉諭鄭重道歉。

有網友在網路發文揚言「牠還有兩個可以被砍」，針對此恐嚇言論，王婉諭今天上午在律師陪同下，到台北市警察局內湖分局西湖派出所報案，警方已鎖定2個帳號，另包括部分按讚網友在內。

其中一名涉及不當發文的王姓女網友，下午在台北市議員羅智強陪同下到派出所說明，王女受訪表示，自己是和網友聊天，一時情緒性回應發文，但完全沒想要傷害任何人，對於這次不當行為傷害到王婉諭，她鄭重道歉。

王女隨後也透過羅智強辦公室發布新聞稿表示，她情緒的發言，傷害到王婉諭和全天下所有父母對孩子的關愛，她自己也是母親，對王婉諭表達由衷的歉意。

羅智強也說明，王女是在臉書和朋友聊天，但造成對王婉諭的傷害，王女感到萬分抱歉，所以也希望以負責任的態度到案說明。

全案警詢後，將王女依恐嚇危害安全罪嫌函送。（編輯：李錫璋）1090113

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