更多編輯台推薦新聞：
暖化助長野火破壞棲地 澳洲空投糧食救野生動物
國際

暖化助長野火破壞棲地 澳洲空投糧食救野生動物

批臉書不事實查核政治廣告 星戰元老怒刪帳號
國際

批臉書不事實查核政治廣告 星戰元老怒刪帳號

2020年奧斯卡金像獎 主要入圍名單一次看
娛樂

2020年奧斯卡金像獎 主要入圍名單一次看

看懂武漢肺炎病毒命名學 避地名防污名化
生活

看懂武漢肺炎病毒命名學 避地名防污名化

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞

街口釋善意 託付寶擬取消保證收益

最新更新：2020/01/14 16:21
行動支付業者街口執行長胡亦嘉（左2）14日宣布在日本啟用跨境支付服務，攜手日本樂天銀行等合作夥伴。中央社記者吳家豪攝 109年1月14日
行動支付業者街口執行長胡亦嘉（左2）14日宣布在日本啟用跨境支付服務，攜手日本樂天銀行等合作夥伴。中央社記者吳家豪攝 109年1月14日

（中央社記者吳家豪台北14日電）街口託付寶服務因保證收益，踩金管會紅線，街口執行長胡亦嘉今天說，將取消託付寶的保證收益，以符合監管機關規定，目前正在調整公開說明書和管理費，仍希望在農曆年後上線。

街口支付與街口投信合作的託付寶服務廣告日前打出以電子支付帳戶買基金，可享有比定存高的保證年收益1.5%，踩金融監督管理委員會紅線。金管會表示，託付寶服務涉及保障收益概念就不合規，且不能進監理沙盒實驗。

街口今天舉行記者會宣布開通日本跨境支付服務，胡亦嘉受訪指出，託付寶原本希望透過多退少補方式提供穩定收益，但金管會有不同看法，街口不會踩金管會紅線，將取消保證收益，目前正在調整公開說明書，並合理降低管理費。

胡亦嘉說，他對街口的投資團隊很有信心，託付寶進行調整後，長期仍可以幫用戶賺取穩定收益，現階段還是希望在農曆年後讓託付寶上線。

街口今天宣布在日本正式啟用跨境支付服務，成為台灣首家開通跨境支付服務的電子支付業者，現階段已在日本開通約8000至1萬家通路，預計今年4月將達3萬至4萬家，目標今年6月底前達到10萬家，搶攻東京奧運商機。

街口跨境支付服務主打免1.5%海外刷卡手續費及優惠匯率，合作夥伴包括日本新生銀行子公司Aplus、軟銀集團子公司SB Payment Service、日本樂天銀行、第三方預付卡公司InComm Japan等。

胡亦嘉說，跨境支付不使用現有的信用卡體系，而是透過日本合作夥伴提供金流服務，因金流不需經過國際信用卡組織，也就沒有1.5%的海外刷卡手續費。未來考慮進軍韓國，也不排除與其他業者結盟，拓展更多市場。（編輯：郭萍英）1090114

街口支付14日宣布在日本啟用跨境支付服務，現階段已在日本開通約8000至1萬家通路，目標今年6月底前達到10萬家，搶攻東京奧運商機。中央社記者吳家豪攝 109年1月14日
街口支付14日宣布在日本啟用跨境支付服務，現階段已在日本開通約8000至1萬家通路，目標今年6月底前達到10萬家，搶攻東京奧運商機。中央社記者吳家豪攝 109年1月14日
延伸閱讀
街口託付寶設託管專戶 評估監理沙盒等方式街口託付寶進沙盒實驗 金管會：不可有保證收益街口擬推託付寶賣基金 金管會：違法最重可撤照
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報