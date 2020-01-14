街口釋善意 託付寶擬取消保證收益

行動支付業者街口執行長胡亦嘉（左2）14日宣布在日本啟用跨境支付服務，攜手日本樂天銀行等合作夥伴。中央社記者吳家豪攝 109年1月14日

（中央社記者吳家豪台北14日電）街口託付寶服務因保證收益，踩金管會紅線，街口執行長胡亦嘉今天說，將取消託付寶的保證收益，以符合監管機關規定，目前正在調整公開說明書和管理費，仍希望在農曆年後上線。

街口支付與街口投信合作的託付寶服務廣告日前打出以電子支付帳戶買基金，可享有比定存高的保證年收益1.5%，踩金融監督管理委員會紅線。金管會表示，託付寶服務涉及保障收益概念就不合規，且不能進監理沙盒實驗。

街口今天舉行記者會宣布開通日本跨境支付服務，胡亦嘉受訪指出，託付寶原本希望透過多退少補方式提供穩定收益，但金管會有不同看法，街口不會踩金管會紅線，將取消保證收益，目前正在調整公開說明書，並合理降低管理費。

胡亦嘉說，他對街口的投資團隊很有信心，託付寶進行調整後，長期仍可以幫用戶賺取穩定收益，現階段還是希望在農曆年後讓託付寶上線。

街口今天宣布在日本正式啟用跨境支付服務，成為台灣首家開通跨境支付服務的電子支付業者，現階段已在日本開通約8000至1萬家通路，預計今年4月將達3萬至4萬家，目標今年6月底前達到10萬家，搶攻東京奧運商機。

街口跨境支付服務主打免1.5%海外刷卡手續費及優惠匯率，合作夥伴包括日本新生銀行子公司Aplus、軟銀集團子公司SB Payment Service、日本樂天銀行、第三方預付卡公司InComm Japan等。

胡亦嘉說，跨境支付不使用現有的信用卡體系，而是透過日本合作夥伴提供金流服務，因金流不需經過國際信用卡組織，也就沒有1.5%的海外刷卡手續費。未來考慮進軍韓國，也不排除與其他業者結盟，拓展更多市場。（編輯：郭萍英）1090114