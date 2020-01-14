于美人邀各黨發言人茶敘 盼選後社會回歸理性

雖然選舉結束但許多民眾情緒仍未平復，宋楚瑜競總發言人于美人（右7）今天邀各陣營發言人齊聚喝咖啡，盼選後社會回歸理性。中央社記者郭建伸攝 109年1月14日

（中央社記者郭建伸台北14日電）總統立委大選雖已結束，但選舉期間的攻防造成族群間對立，更有網友出言恐嚇。宋楚瑜競總發言人于美人今天邀集藍綠朝野各陣營發言人齊聚喝咖啡，希望大家都能安撫各自支持者的情緒。

今天發言人茶敘由于美人主揪，參加者包含韓國瑜競總發言人王淺秋、何庭歡、鄭照新，蔡英文競總發言人阮昭雄、顏若芳、廖泰翔，郭台銘核心幕僚劉宥彤、蔡沁瑜，台灣民眾黨發言人陳思宇、林珍羽，參選綠黨不分區立委的精神科醫師鄧惠文，以及時代力量秘書長吳佩芸。

2020大選雖然落幕，但不少民眾跟朋友鬧翻，甚至家庭裡也有世代對立，甚至有許多網友到政治人物臉書留下不當留言。

于美人說，她昨天看到有民眾到時力立委當選人、小燈泡媽媽王婉諭的臉書留言，讓人感到心痛；她相信這名婦人在小燈泡遇害時，一定也很痛心，但選舉結束後，失落感卻大到理智線斷掉。

于美人說，這樣的失落感應該要讓外界理解，不要再讓極端語言在網路泛濫，她希望藉由發言人們集體喝茶，讓社會了解到，選舉結束後要回歸理性的氛圍，她很感動所有發言人接到電話後，都沒有遲疑就來參加。

茶敘開始前，所有黨派發言人也一齊牽手高喊「台灣加油」。阮昭雄則開玩笑說，今天茶敘是總統規格，就像昔日民進黨前主席施明德倡議的「大和解咖啡」。

王淺秋說，她這幾天受到許多網路攻擊，許多不堪的字眼都不斷攻擊，現在選舉落幕，希望所有支持者都能平復情緒，而台灣最美風景是人，應該要找回人的價值觀，比如博愛座讓座，「不要再因為借廁所被罵了」，希望台灣能弭平傷痕，並回復到台灣人最可愛的樣子。

陳思宇說，台灣沒有人應該被對立或被放棄，希望大家都能一起往前走；廖泰翔說，最近看到很多小孩跟父母之間因為選舉而對立的情形，希望大家都能多溝通。

劉宥彤則說，不管選舉結果是否接受，但快過農曆年了，希望各陣營的支持者都能趁這段時間修補反目的關係；吳佩芸說，選舉這幾個月雖然情緒高昂，但這些都已經過去，盼台灣社會能夠和諧相處。

鄧惠文表示，心理學上若帶動者冷靜下來，被帶動者反而會感到被拋棄，大家應該面對選舉而挑起的差異該如何放下。

鄧惠文認為，今天茶敘的意義是，不代表今天喝完茶就忘記對選民的承諾，因為成熟的社會人格是多元存在，且從來不希望不一樣的聲音消失。（編輯：張均懋）1090114