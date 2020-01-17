對抗假訊息 台美2月舉辦科技挑戰賽

美國在台協會（AIT）17日在台北松山文創園區舉行第4場次數位對話公共論壇，主題為「增進美台人民的關係」，行政院政務委員唐鳳發表演說。中央社記者王飛華攝 109年1月17日

（中央社記者陳韻聿台北17日電）網路訊息和政治操作的相互關聯日益引發關注。行政院政務委員唐鳳今天表示，台灣和美國2月將共同舉辦「美台科技挑戰賽」，並以台灣2020年大選為例，探討網路訊息就事論事的可能性。

美國在台協會（AIT）、外交部與數位政委唐鳳今天共同舉辦「“智”同道合–數位對話」公共論壇，聚焦美台人民關係。唐鳳發表 「數位社會創新」主題演講，分享如何透過人工智慧和各項資訊技術促進社會創新和對話。

唐鳳受訪時說，台美雙方2月將舉辦「美台科技挑戰賽」（Tech Challenge），邀集印太地區及全球的社會科學家和調查報導記者等專業人士藉分析實際資料，探討針對網路上的訊息和事件具體就事論事的可能性。討論焦點將是台灣2020年大選前、中、後期出現在網路上的各式訊息。

唐鳳提到，從今年開始，台美夥伴關係已不再侷限於雙邊關係，例如外交體系的全球合作暨訓練架構（GCTF）去年已有日本加入，而在前幾場的台美數位對話，各方也取得共識，應就資訊安全和網路訊息議題邀集各方建立更緊密的工作關係。此外，AIT也可透過自身的外交網絡，特別是在新南向國家，協助台灣宣揚像「總統盃黑客松」這樣的創新理念，讓台灣成為印太地區的創新平台。

根據AIT臉書專頁的公開訊息，「美台科技挑戰賽」是由美國國務院贊助，並由AIT及國務院全球參與中心（GEC）共同主辦的公開競賽，邀請科技人共同向公私部門和公民團體相關人士展示理解、揭露及對抗政治宣傳和不實資訊的技術和科技解決方案。

AIT處長酈英傑（Brent Christensen）稍後也在致詞中提到，美方今年不僅將擴大GCTF，更將創紀錄、舉辦11場的GCTF工作坊，除了日本將持續作為共同主辦的第三方，還會有第四方夥伴輪流加入共同主辦。

他說，今年第一場GCTF將由荷蘭共同主辦，聚焦因應全球海洋垃圾挑戰的解決方案；也規劃將前往台灣以外的地點舉辦活動，包括台灣的邦交國，藉由這樣的活動來凸顯與台灣強化夥伴關係的好處。

此外，媒體詢問台灣是否在對外關係上選邊站，唐鳳表示，台灣人民並不是選邊站，而是有言論、集會、結社自由等底線，「而當我們堅守這些底線，很自然就會和美國人民站在同一邊。」台灣人民對人權和民主的堅持，令全世界所有具同樣堅持的人都和台灣人民走在同樣道路上。（編輯：謝佳珍）1090117

美國在台協會（AIT）處長酈英傑（William Brent Christensen）（前右）與行政院政務委員唐鳳（前左），17日在台北出席「『智』同道合–數位對話」論壇第4場：增進美台人民的關係」，兩人握手致意。中央社記者王飛華攝 109年1月17日