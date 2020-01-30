陳偉殷下一站有譜 臉書秀西雅圖地標

（中央社記者楊啟芳台北30日電）前馬林魚隊旅美選手陳偉殷去年底遭釋出，目前沒有新東家，不過他今天在社群媒體發文，寫下「期待已久的下一站就要出現」，外界從他用的照片推測，新東家可能是西雅圖水手隊。

陳偉殷旅美8年，在大聯盟幾乎都是以先發身分出賽，不過去年首度45場出賽都是後援，防禦率6.59，球季結束後，遭馬林魚隊釋出。

雖然日本媒體曾報導，陳偉殷的老東家中日龍隊對陳偉殷仍有興趣，不過陳偉殷仍把目標放在美職，對小聯盟合約也不排斥。他曾說：「再給自己一年的時間，想要證明還可以回到大聯盟」。

目前陳偉殷還沒有確定新球隊，不過他今天在個人社群媒體發文，寫下「大家今天開工了嗎？春訓快到了，我期待已久的下一站就要出現，你們是不是也一樣對新的一年充滿希望呢？」

陳偉殷在社群媒體上所提的「下一站」，雖然並未明確指出將落腳哪裡，但所用的照片裡，陳偉殷手持馬克杯，馬克杯上印有西雅圖著名地標太空針塔，外界推測西雅圖水手隊，可能就是陳偉殷的「下一站」。

過往有不少台灣選手效力過水手隊，包括陳鏞基、郭泓志、蔣智賢、高國輝、王建民等人，現役水手隊台灣球員則是2018年底加盟的張景淯。（編輯：屈享平）1090130