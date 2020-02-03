更多編輯台推薦新聞：
武漢肺炎疫情延燒 兩岸航班更動一次看
生活

武漢肺炎疫情延燒 兩岸航班更動一次看

獨家／巴黎鈍劍挑戰賽台灣奪銀 小選手爭取懸掛國旗成功
運動

獨家／巴黎鈍劍挑戰賽台灣奪銀 小選手爭取懸掛國旗成功

台彩大樂透加碼春節大紅包 開獎獎號看這裡
生活

台彩大樂透加碼春節大紅包 開獎獎號看這裡

專題／挾北市最高票進軍國會 高嘉瑜關注交通經濟
政治

專題／挾北市最高票進軍國會 高嘉瑜關注交通經濟

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
武漢肺炎防疫 幼童曾到中港澳入境14天內禁送托
首頁 / 重點新聞
新聞專題
武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，造成多人死亡，其病原體新型冠狀病毒與SARS及MERS屬同一家族。台灣也出現確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、出入公眾場所戴口罩、做好自主健康管理。
武漢肺炎疫情
新聞專題
武漢肺炎疫情8/100

首批武漢返台包機上海航空執飛 5日第二波返台

最新更新：2020/02/03 16:04
部分滯留武漢台商、台胞將於3日晚上搭機返台，台北市家長會長協會總會長徐正文表示預計5日有第2班飛機。圖為武漢天河機場因應防疫關閉。（中新社提供）
部分滯留武漢台商、台胞將於3日晚上搭機返台，台北市家長會長協會總會長徐正文表示預計5日有第2班飛機。圖為武漢天河機場因應防疫關閉。（中新社提供）

（中央社記者郭建伸台北3日電）部分滯留武漢台商、台胞將於今天晚上搭機返台，連日來為台商回台奔走的台北市家長會長協會總會長徐正文表示，今天第一批返台乘客約200多人，下午6時50分起飛後，於桃園機場降落，預計5日有第2班飛機。

防疫資訊

徐正文今天下午接受媒體採訪時表示，根據台辦與台協的消息，搭機費用是人民幣1200元，今天晚上返台班機是由中國東方航空子公司上海航空執飛，乘客下午4時前抵達武漢天河機場，下午6時50分起飛，於桃園機場降落。

他指出，台辦今天將安排民眾集合搭車，集合後會檢疫檢查，健康安全無慮時才能上飛機。

徐正文說，今天的第一批乘客約200多人，5日會有第2班飛機，若還有需要的話，會有第3班；第一批乘客以武漢地區為主，其他地區乘客則陸續過來。

媒體詢問，這次搭機返台中間協調是否有透過政府或海基會？徐正文語帶保留，表示不清楚細節，他大多是跟民眾聯繫。

徐正文強調，現在應該少一點政治，多一點人情味，因為滯留在武漢的台胞多數都不是長住在武漢；他要感謝雙方政府都基於人道考量，不僅陸方釋出很大善意，台灣當局也盡了很大努力。

徐正文激動表示，因兩岸的特殊性，造成很多不必要的溝通過程；武漢航線停飛後，很多滯留在武漢的台胞都表示返台沒希望了，社群裡的氛圍都相當悲泣，但現在終於可以返台，他要代表台商台胞向外界致謝。

徐正文也說，他的家人當初很反對他來處理此事，但基於信仰，他一直告訴自己，「一定要讓我們的同胞回家，不要讓他被放生」。

徐正文結束訪問後，與滯留武漢但即將前往搭機的一名李小姐視訊。李小姐表示，心情相當激動，看到第一波乘客名單中有她的名字，心情相當高興，終於可以回家。她也很感謝台協跟海基會、徐正文，以及這次協助他們返台的志工。（編輯：蘇龍麒）1090203

延伸閱讀
武漢台商抵台先檢疫 有症狀送醫無症狀隔離武漢台商返台在哪隔離 指揮中心選定2類場所翁啟惠：武漢肺炎恐演化成流感傳染病柯文哲爆料隔離地點 文大學生會籲審慎評估
地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報