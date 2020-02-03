首批武漢返台包機上海航空執飛 5日第二波返台

（中央社記者郭建伸台北3日電）部分滯留武漢台商、台胞將於今天晚上搭機返台，連日來為台商回台奔走的台北市家長會長協會總會長徐正文表示，今天第一批返台乘客約200多人，下午6時50分起飛後，於桃園機場降落，預計5日有第2班飛機。

徐正文今天下午接受媒體採訪時表示，根據台辦與台協的消息，搭機費用是人民幣1200元，今天晚上返台班機是由中國東方航空子公司上海航空執飛，乘客下午4時前抵達武漢天河機場，下午6時50分起飛，於桃園機場降落。

他指出，台辦今天將安排民眾集合搭車，集合後會檢疫檢查，健康安全無慮時才能上飛機。

徐正文說，今天的第一批乘客約200多人，5日會有第2班飛機，若還有需要的話，會有第3班；第一批乘客以武漢地區為主，其他地區乘客則陸續過來。

媒體詢問，這次搭機返台中間協調是否有透過政府或海基會？徐正文語帶保留，表示不清楚細節，他大多是跟民眾聯繫。

徐正文強調，現在應該少一點政治，多一點人情味，因為滯留在武漢的台胞多數都不是長住在武漢；他要感謝雙方政府都基於人道考量，不僅陸方釋出很大善意，台灣當局也盡了很大努力。

徐正文激動表示，因兩岸的特殊性，造成很多不必要的溝通過程；武漢航線停飛後，很多滯留在武漢的台胞都表示返台沒希望了，社群裡的氛圍都相當悲泣，但現在終於可以返台，他要代表台商台胞向外界致謝。

徐正文也說，他的家人當初很反對他來處理此事，但基於信仰，他一直告訴自己，「一定要讓我們的同胞回家，不要讓他被放生」。

徐正文結束訪問後，與滯留武漢但即將前往搭機的一名李小姐視訊。李小姐表示，心情相當激動，看到第一波乘客名單中有她的名字，心情相當高興，終於可以回家。她也很感謝台協跟海基會、徐正文，以及這次協助他們返台的志工。（編輯：蘇龍麒）1090203