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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛將其命名為2019新型冠狀病毒（Novel coronavirus, 2019-nCoV）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情11/100

南韓指台灣有武漢肺炎社區感染 外交部：事實不符促更正

最新更新：2020/02/11 18:20
南韓政府建議公民避免前往有武漢肺炎疫情的亞洲6個國家地區，其中包括台灣。外交部發言人歐江安（圖）表示，尊重韓方防疫措施，但將積極洽請韓方更正台灣是「爆發社區感染國家」的說法。（中央社檔案照片）
南韓政府建議公民避免前往有武漢肺炎疫情的亞洲6個國家地區，其中包括台灣。外交部發言人歐江安（圖）表示，尊重韓方防疫措施，但將積極洽請韓方更正台灣是「爆發社區感染國家」的說法。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳韻聿台北11日電）南韓政府建議公民避免前往有武漢肺炎疫情的亞洲6個國家地區，其中包括台灣。外交部對此表示，尊重韓方防疫措施，但將積極洽請韓方更正台灣是「爆發社區感染國家」的說法。

防疫資訊

外交部發言人歐江安表示，尊重南韓政府因應新型冠狀病毒採取相關必要措施，但是南韓中央應急處置本部在記者會上指陳台灣屬於「爆發社區感染的國家」，與事實不符。對於韓方的錯誤認知，外交部及駐韓國代表處表示遺憾，並將積極洽請韓方更正。

南韓中央應急處置本部副本部長金剛立今天在記者會上表示，政府建議公民避免前往受新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情波及的新加坡、日本、馬來西亞、越南、泰國、台灣，以免病毒流入境內。

金剛立指出，上述國家地區9日被世界衛生組織（WHO）列為確認社區傳播的地區，有鑑於病毒傳播可能性較大，建議公民謹慎評估前往。（編輯：林淑媛）1090211

南韓指台灣有武漢肺炎社區傳播 疫情中心聯繫說明

（中央社台北11日電）南韓官方今天在記者會建議韓人避免前往武漢肺炎疫情波及的新加坡、日本、馬來西亞、越南、泰國、台灣，並指世衛確認上述國家地區有社區傳播，中央流行疫情指揮中心回應指台灣未有社區感染，將聯繫韓方說明。

韓聯社報導，南韓中央應急處置本部副本部長金剛立表示，上述國家和地區9日被世界衛生組織（WHO）列為確認社區傳播的地區。鑒於病毒傳播可能性較大，在國外也出現社區傳播，政府建議公民慎赴上述地區。

對此，台灣中央流行疫情指揮中心監測應變官、疾管署副署長莊人祥表示，台灣新型冠狀病毒疫情並沒有出現社區感染的狀況，國內確診的18例個案當中，有16例是境外移入、2例本土病例是個案密切接觸者引起的家戶內感染，並沒有不明感染源，會盡快和韓國聯繫了解是哪裡出了問題。

另外，南韓中央防疫對策本部也指，12日零時起將香港和澳門劃為新冠病毒肺炎疫區，對經港澳入境南韓的旅客加強檢疫。（編輯：廖漢原）1090211

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