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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛將其命名為2019新型冠狀病毒（Novel coronavirus, 2019-nCoV）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。
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武漢肺炎病毒中國專家指可潛伏24天 陳時中：證據不足

最新更新：2020/02/11 15:53
中國病毒專家鍾南山公布研究，武漢肺炎病毒最長潛伏期可達24天。衛福部長陳時中11日表示，目前國際間多以14天作為該病毒潛伏期，中國以疫調判斷潛伏期長短，科學證據不足。中央社記者鄭傑文攝　109年2月11日
中國病毒專家鍾南山公布研究，武漢肺炎病毒最長潛伏期可達24天。衛福部長陳時中11日表示，目前國際間多以14天作為該病毒潛伏期，中國以疫調判斷潛伏期長短，科學證據不足。中央社記者鄭傑文攝　109年2月11日

（中央社記者張茗喧台北11日電）中國病毒專家鍾南山公布研究，新型冠狀病毒（武漢肺炎）最長潛伏期可達24天。衛福部長陳時中今天表示，目前國際間多以14天做為新冠病毒潛伏期，中國以疫調判斷潛伏期長短，科學證據不足。

中央流行疫情指揮中心下午召開記者會，有媒體問到鍾南山團隊評估新型冠狀病毒最長潛伏期可達24天的研究。（延伸閱讀：鍾南山：病毒最長潛伏24天 不排除有超級傳播者

防疫資訊

指揮中心指揮官、衛福部長陳時中說，潛伏期長短需要科學化數據支持，但中國專家卻以疫調做為潛伏期長短依據，在科學上尚顯不足，畢竟疫調結果和問診技巧息息相關，每個人對於症狀的定義、認知也都不同。

指揮中心執行官、疾管署長周志浩指出，國際間認為新型冠狀病毒潛伏期約2至10天，各國普遍還是以14天做為潛伏期標準，目前來看這樣的設定是適當的，未來會持續注意國際趨勢。

指揮中心監測應變官、疾管署副署長莊人祥則說，不論是新型冠狀病毒或其他疾病，潛伏期大多都落在14天以內，偶爾會出現幾例極端值，但以新型冠狀病毒而言，14天的潛伏期適用99%個案，未來是否提高，會再諮詢相關專家。

媒體詢問，第18例確診個案是台灣首例無症狀感染者，是否代表其潛伏期較長。莊人祥說，此個案至今仍無症狀，但「無症狀就是無症狀」，和潛伏期無關。

抗SARS（嚴重急性呼吸道症候群）專家、中研院生醫所兼任研究員何美鄉昨天接受記者聯訪時表示，國內第5例、第8例個案發病日僅相差1天，認為「幾乎可確定」無症狀者可傳染。

對此，陳時中表示，現在不用做太多臆測，畢竟疫情涉及科學，指揮中心會就科學已證實的部分全力來做，專家也研判國內第5例、第8例個案是因親密接觸而感染。

周志浩也說明香港青衣傳出有糞管傳播的狀況，根據目前掌握到的狀況，香港專家是基於過去SARS經驗，才會先撤離住民，會再追蹤最後判定結果。（編輯：管中維）1090211

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